Prosegue sul filo dell’equilibrio il girone Sud del campionato regionale di Promozione di Basket. Al Nord, invece, continua la marcia della Demones Ozieri in vetta alla classifica.

Sud. Per effetto dei recuperi che si stanno disputando negli ultimi giorni, torna in testa il Basket Iglesias, in particolare dopo il successo contro il Condor Monserrato (57-71). Match che era un antipasto di playoff, che ha visto vincente la compagine allenata da Paolo Massidda, trascinata anche dalla vena realizzativa di Aralossi, autore di 21 punti. Alle spalle risponde lo Spirito Sportivo, che espugna il parquet del Sinis di misura (45-46). Padroni di casa avanti per larghi tratti, fino al 41-33 del 30’. Ultimo quarto di marca ospite, con recupero e sorpasso nel finale di gara. Al Sinis non basta il miglior realizzatore della gara, Garau con 17 punti. Perde, invece, il Jolly Dolianova, terzo in classifica, in casa del Sinnai per 72-61. Padroni di casa avanti all’intervallo per 33-26. Nella seconda parte di gara gli ospiti non riescono a ricucire e il quintetto allenato da Tony Atella allunga fino al risultato finale. Nel Sinnai, top scorer è Spettu con 19 punti. In chiave post season successo esterno del Beta sul campo del Poetto (68-78) in una gara nel quale la formazione ospite ha preso subito la testa della gara e non l’ha più mollata. Al Poetto non bastano i 21 punti di Oliverio. Nel resto delle partite da segnalare la bella e convincente vittoria del Serramanna contro Siliqua (63-44) e il colpo esterno del Terralba, in casa del Genneruxi, per 73-86.

Nord. La Demones Ozieri vince la battaglia contro un’ottima Aurea Sassari (69-62 il finale) e allunga ancora in testa alla classifica. Il quintetto allenato da Cadoni si impone sul finale, al termine di 40’ equilibrati. Ozieresi trascinati dai 25 punti firmati da Serra. Non gioca la seconda in classifica, la Pallacanestro Nuoro (turno di riposo), mentre al terzo posto il Nulvi aggancia l’Aurea grazie alla netta vittoria (Addis miglior marcatore con 21 punti) contro l’Ichnos Nuoro per 85-42. Il quadro delle gare vede anche il colpo esterno della 80&Co. Basket, sul parquet dell’Arzachena, per 39-99. Infine, posticipo di giornata giocato ieri notte, la sfida tra CMB Porto Torres e S. Orsola, vinta dalla compagine ospite per 65-70.

