Con la tripletta di mercoledì scorso contro la Fermassenti, il bomber del Cortoghiana, Andrea Iesu, classe 2000, si porta in testa nella classifica dei capocannonieri del girone A di Promozione. L’ex Carbonia è ora a sette reti. A quota sei Gianluca Pinna del Gonnos aggancia Pierluigi Achenza (Villamassargia).

Resta a cinque reti Omar Porru (Andromeda), raggiunto da Antonio Pili (Villasimius), William Amorati (Atletico Cagliari) e Michela Suella (Monteponi).

Altro sigillo di Salvatore Deriu (Bonorva) nel girone B. Sale a nove reti. Avanza di prepotenza l’esperto Andrea Sanna in forza alla Tharros. L'ex professionista (ha giocato in C con l'Arzachena) è a quota otto davanti a Oscar Kevin Foddai (Macomerese) e Maximiliano Timpanaro (Tortolì).

Nel gruppo C, stabile a 10 reti Domenico Saba (Usinese). Grazie alla doppietta cl Porto Cervo, Dramane Cissè (Calangianus) sale a otto. Una rete sotto Davide Budroni (Oschirese), Sergio Valenti (Tempio) e Mariano Solinas (Thiesi).

Le classifiche

Girone A

7 RETI: Iesu (2 rig.) (Cortoghiana).

6 RETI: Pinna (2 rig.) (Gonnosfanadiga); Achenza (Villamassargia).

5 RETI: Porru (Andromeda); Amorati (3 rig.) (Atl. Cagliari); Suella (Monteponi); Pili (2 rig.) (Villasimius).

Girone B

9 RETI: Deriu (2 rig.) (Bonorva).

8 RETI: Sanna (Tharros).

7 RETI: Foddai (2 rig.) (Macomerese); Timpanaro (Tortolì).

6 RETI: S. Canu (Buddusò); S. Boi (Tonara).

5 RETI: Atzeni (2 rig.) (Arborea); G. Calvisi (1 rig.) (Bittese); Mar. Mura (Macomerese); Marteddu (Ozierese); Cacciuto (Paulese); Branicki (2 rig.) (Tharros); Noli (Tonara).

Girone C

10 RETI: Saba (1 rig.) (Usinese).

8 RETI: Cissè (Calangianus).

7 RETI: D. Budroni (Oschirese); Valenti (2 rig.) (Tempio); Solinas (2 rig.) (Thiesi).

6 RETI: Kozeli (2 Porto Cervo, 4 Luogosanto); Zela (Posada).

5 RETI: Raspitzu (2 rig.) (San Teodoro); Aloia (1 rig.) (2 Siniscola 3 Tempio); M. Sanna (Thiesi).

© Riproduzione riservata