Eros Piras (Technobike) e Nadia Cherchi (Donori Bike) conquistano la prima cronoscalata Ajo Città di Sinnai. Gara a cronometro in Mountain Bike, nella salita di 4,5 chilometri che porta a Cirronis con oltre 300 metri di dislivello. Piras ha fermato il tempo in 17 minuti 19 secondi. Alle sue spalle Andrea Costanzo (Ajo Cycling Team) con un ritardo di 1 minuto e 10 secondi. Sul gradino più basso del podio Raimondo Deidda (Sc Cagliari) che ha tagliato il traguardo in 19 minuti. Quarta piazza per l’emergente Roberto Gulleri dell’Aquascan, secondo di categoria M2. Sesto posto assoluto (20:20) e primo di categoria M7 il veterano, 65enne, Vittorio Serra tesserato con l’Aquascan del patron Mario Argiolas. “E’ stato un onore e un dovere”, dice Serra, “essere presente a questa prima cronoscalata, a prescindere dal fatto che ormai sono fuori dalle gare da tempo. Potrebbe diventare una classica per Sinnai”. Tra i partecipanti Emanuele Guzzetti (Aquascan) terzo nella categoria M5: “Gara molto impegnativa con salite ricche di insidie. Ci siamo distratti grazie a un panorama mozzafiato”. Nella gara femminile Nadia Cherchi (26:47) della Donori Bike ha preceduto Maria Elena Cogoni (30:35), sempre della Donori Bike, e Samuela Cappon (31:49) della Mtb Monastir. Ottima l’organizzazione dell’associazione Ajò Cycling Team con la collaborazione dei Shardani. Soddisfatto l’organizzatore Luca Di Filippo: “Positiva questa prima edizione della cronoscalata in mountain bike. Accessibile a tutti e organizzata in una splendida cornice. Cercheremo di ripeterla”. Tra i partecipanti anche il sinnaese, Amos Cardia, organizzatore di trail e gare estreme come la myland, rimasto positivamente colpito dalla prima cronoscalata in mtb.

© Riproduzione riservata