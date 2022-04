Weekend pasquale in sella per 16 giovani centauri sardi impegnati a Montalbano Jonico (Basilicata) nella Selettiva Centro Sud del Campionato Italiano di Motocross Junior Fmi.

La 125. Nella classifica di giornata della 125, il primo dei sardi è stato Pietro Fronteddu del Mc Dorgali, che dopo due manche è arrivato 27º nel Gruppo A con 105 punti. Nel Gruppo B, 6º con 68 punti, Michael Marcon dello Stop&Go, 10º a quota 65 Andrea Piredda del Mc Padru e 12º, con 58 punti, Valentino Putzolu del Mc Terralba.

Gruppo A della 85 Senior. 15ª piazza e 136 punti per Samuele Piredda del Mc Padru, 28ª e 99 punti per Loris Cherchi del Mc Lazzaretto Alghero. Tre sardi di fila, tutti con 95 punti, tra il 33º e il 35º posto, occupati, nell’ordine, da Leonardo Bianchi (Lazzaretto Alghero), Matteo Sanna (Il Castello Sardara) e Michele Argiolas (Celestini Motorsport). Al 39º posto, infine, Mattia Piredda (Mc Padru) con 54 punti all’attivo. Nella 85 Junior, si è invece classificato 24º, con 115 punti, Giacomo Figus del Mc Gonnesa.

Cadetti 65. Il folto gruppo sardo è capitanato da Samuel Soro, ottavo con 190 punti. Undicesimo, a quota 147, il portacolori del Lazzaretto Alghero, Cesare Vittorio Piga, che ha preceduto di 4 posizioni Stefano Figus del Mc Gonnesa (136 punti). Rispettivamente 18º e 20º Francesco Grosso (Il Castello Sardara, 131 punti) e Francesco Alette (Bruschi Polidoro Tempio, 128).

Il Mondiale a Riola. Nel frattempo, aperta la prevendita dei biglietti per l’ottava data del mondiale di motocross, che si correrà a Riola Sardo il 14-15 maggio. In programma, oltre alle gare della MxGp e della Mx2, anche la prova valida per il Mondiale Femminile Wmx e quella dell’Europeo Emx250.

La lotta iridata fa tappa in Sardegna per la seconda volta consecutiva dopo il debutto a settembre 2021. La gara è organizzata dal Motoclub Motorschool Riola, con Infront e Bprom, e il sostegno dell’Assessorato Regionale al Turismo, del Comune di Riola e della Provincia di Oristano.

