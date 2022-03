Si dimezzano i calciatori in prima posizione nella speciale classifica dei migliori del girone A di Promozione. Da quattro della settimana precedente sono rimasti in due. Sono Giorgio Piras (Atletico Cagliari) e Mirko Atzeni (Orrolese). Entrambi hanno collezionato il sedicesimo punto. Mentre restano fermi a quindici Alessandro Siddu (Pro Sigma) e Pierluigi Achenza (Villamassargia). Come non si muove da quota tredici la coppia dell'Andromeda formata da Alessandro Lonis e Omar Porru.

Nel girone B, altro tassello per il leader Sebastiano Canu. L’attaccante del Buddusò comanda con sedici punti. Stacca Yahya Jatta del Seulo raggiunto a quota quattordici dall’attaccante del Tonara, Gino Noli. Alessio Congiu (Paulese), fermo a dodici.

Nel girone C, Domenico Saba (Usinese) balza a sedici punti. A quattordici Davide Budroni (Oschirese), Sergio Valenti (Tempio) e Dramane Cissè (Calangianus) sono stati agganciati da Lorenzo Zela (Posada) e Nicolas Goy (Valledoria).

La classifica dei ‘migliori’ di Promozione Girone A:

16 PUNTI: Piras (Atl. Cagliari); Mi. Atzeni (Orrolese).

15 PUNTI: Siddu (Pro Sigma); Achenza (Villamassargia).

13 PUNTI: Lonis, Porru (Andromeda).

12 PUNTI: Tomasi (Gonnosfanadiga); Cotza (Quartu 2000); Mainas (Selargius).

11 PUNTI: Aresu (Atl. Cagliari); Brignone (La Palma); Corona (Villamassargia); Pili (Villasimius).

10 PUNTI: D. Manca (Atl. Narcao); Iesu (Cortoghiana); Pinna (Gonnosfanadiga); Mingoia (Quartu 2000); Contu (Villamassargia).

9 PUNTI: Lepore, Suella (Monteponi); M. Podda (Orrolese); Ligas, Nepitella (Pro Sigma); Pancotto (Selargius); Porcu (Villasimius).

8 PUNTI: Casti (Andromeda); Fanni (Monteponi); Cacciuto (Quartu 2000).

7 PUNTI: Olla (Andromeda); Cogotti (Atl. Narcao); Cocco (Fermassenti); Pilloni (Gonnosfanadiga); Farci, Piro (La Palma); (La Palma); Toro (Monteponi); Ma. Atzeni (Orrolese); Pani (Pro Sigma); Piras (Selargius).

6 PUNTI: L. Loi, Uccheddu (Gonnosfanadiga); Porcu (Monteponi); Laconi (Orrolese); Pillittu (Pro Sigma); Di Laura (Quartu 2000); Lai, Zara (Selargius); Chessa, Frau (Villasimius).

La classifica dei ‘migliori’ di Promozione Girone B:

16 PUNTI: S. Canu (Budduso).

14 PUNTI: Jatta (Seulo); Noli (Tonara).

12 PUNTI: Congiu (Paulese).

11 PUNTI: Camarà, Talanas (Bittese); Frongia, Sanna (Tharros); S. Boi (Tonara); Timpanaro (Tortolì).

10 PUNTI: Ferraro (Arborea); Deriu (Bonorva); Fantasia, Porcu (Ozierese); Omar (Paulese); Ferraro, Placentino (Sadali); Caredda (Tortolì).

9 PUNTI: Kalissa (Bonorva); Colombo, Foddai (Macomerese); Ruggiu (Paulese); Piga (Sadali); L. Sau (Tonara); Boi, Moio (Tortolì).

8 PUNTI: Atzeni, Serpi (Arborea); P. Calvisi (Bittese); Sini (Fonni); G. Pinna (Macomerese); D. Pilia (Sadali).

7 PUNTI: Usai (Arborea); Deledda (Bonorva); Mario Canu, Sanna (Buddusò); G. Nonne, Pili (Fonni); Mar. Mura (Macomerese); T. Pilia (Sadali).

6 PUNTI: Mascia (Arborea); Cadau, M. Sanna (Bittese); Montella (Bonorva); Dessolis (Budduso); Ruiu (Fonni); Catzeddu (Paulese); Melis (Sadali); L. Ghiani, Secci (Seulo); Atzeni, Atzori (Tharros); Falconetti (Tortolì).

La classifica dei ‘migliori’ di Promozione Girone C:

16 PUNTI: Saba (Usinese).

14 PUNTI: Cissè (Calangianus); D. Budroni (Oschirese); Zela (Posada); Valenti (Tempio); Goy (Valledoria).

12 PUNTI: Trini (Siniscola); Mereu (Stintino).

11 PUNTI: Lollia (Calangianus); Igene (Lanteri); Cosseddu (Porto Cervo); Depalmas (Posada); Molino, Putzu (San Teodoro); Solinas (Thiesi).

10 PUNTI: Pintus (Lanteri); De Santis, Kozeli (Luogosanto); Bazzoni (Porto Torres); Fernandez (Siniscola); Aloia (Tempio).

9 PUNTI: Torresi (Calangianus); Fossati (Luogosanto); Sanna (Thiesi).

8 PUNTI: F. Budroni, Degortes (Oschirese); Ibba (Siniscola); Scigliano (Stintino).

7 PUNTI: Pilo (Luogosanto); Satta (Porto Cervo); Gareddu (Porto Torres); Doddo (San Teodoro); Piras (Siniscola); Ferraro (Tempio); Piredda, Sanna (Usinese).

6 PUNTI: Giammalva (Calangianus); Zappino (Lanteri); Melgari (Luogosanto); Senes (Oschirese); Maludrottu (Porto Cervo); Capra (Porto Torres); Serra (Stintino); Budroni, Spanu (Thiesi); D’Andrea (Usinese); Asia (Valledoria).

