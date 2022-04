Mirko Atzeni, a due giornate dalla fine del campionato di Promozione (girone A), è in testa nella speciale classifica dei migliori. Il difensore dell’Orrolese ha conquistato diciannove punti. “Una bella soddisfazione”, dice Atzeni, originario di Nurri, cresciuto nelle giovanili del Cagliari dove è rimasto sino alla Primavera. “Significa che sto disputando una buona stagione. Sudo sempre la maglia uscendo dal campo a testa alta”. Tra i suoi compagni, ai tempi del Cagliari, Ragatzu (Olbia), Giorico (Triestina), Vigorito (Cosenza) e Cotza e Gallon che hanno esordito in A. Il capitano dell’Orrolese ha giocato anche in Serie D con Muravera e Castiadas.

Alle spalle di Atzeni, il difensore dell’Atletico Cagliari, Giorgio Piras con diciotto punti. Saranno questi due giocatori a contendersi il titolo. In terza posizione, Pierluigi Achenza (Villamassargia) con sedici punti. Per il fantasista impossibile raggiungere Atzeni.

La classifica dei Migliori del Girone A di Promozione:

19 PUNTI: Mi. Atzeni (Orrolese).

18 PUNTI: Piras (Atl. Cagliari).

16 PUNTI: Achenza (Villamassargia).

15 PUNTI: Porru (Andromeda); Siddu (Pro Sigma).

14 PUNTI: Tomasi (Gonnosfanadiga); Cotza (Quartu 2000); Mainas (Selargius).

13 PUNTI: Lonis (Andromeda); Aresu (Atl. Cagliari); Iesu (Cortoghiana); Corona (Villamassargia); Pili (Villasimius).

12 PUNTI: Pinna (Gonnosfanadiga); Mingoia (Quartu 2000); Pancotto (Selargius).

11 PUNTI: Brignone (La Palma); Lepore (Monteponi); M. Podda (Orrolese); Contu (Villamassargia).

10 PUNTI: Casti (Andromeda); D. Manca (Atl. Narcao); Nepitella (Pro Sigma); Porcu (Villasimius).

9 PUNTI: Piro (La Palma); Fanni, Suella, Toro (Monteponi); Ligas, Pani, Pillittu (Pro Sigma); Cacciuto (Quartu 2000); Lai (Selargius).

8 PUNTI: Cogotti (Atl. Narcao); Ma. Atzeni (Orrolese).

7 PUNTI: Olla (Andromeda); Marreddu (Atl. Narcao); Cocco, Cosa (Fermassenti); L. Loi, Pilloni, Uccheddu (Gonnosfanadiga); Farci (La Palma); Porcu (Monteponi); Laconi (Orrolese); Piras (Selargius); Arrus, Frau (Villasimius).

