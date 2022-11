Continuano a conquistare punti nella classifica dei migliori di Eccellenza. Sono ora undici per il difensore del Latte Dolce, Marco Cabeccia e il fantasista della Nuorese, Fabio Cocco. Cabeccia, punto di forza della capolista, domenica scorsa ha segnato il della vittoria, su rigore, contro l’Arbus. Tre punti che hanno permesso ai sassaresi di stare agganciati al Budoni. Cocco ha ben giocato nella gara casalinga contro il Sant’Elena. Vittoria sfumata ai barbaricini nel finale per il gol dell’ex Mauro Ragatzu, che in questa speciale classifica ha otto punti.

Alle spalle di Cabeccia e Cocco, con dieci punti c’è Samuele Spano del Calangianus che, subentrato contro il Lanusei, ha servito l’assist del pari a Martiniello.

La classifica

11 PUNTI

Marco Cabeccia (Latte Dolce)

Fabio Cocco (Nuorese)



10 PUNTI

Samuele Spano (Calangianus)



9 PUNTI

Fabio Mastino (Carbonia)

Andrea Porcheddu (Carbonia)

Pier Paolo Falchi (Taloro Gavoi)



8 PUNTI

Emiliano Manfredi (Arbus)

Alessio D'Agostino (Ferrini)

Simone Cardone (Li Punti)

Danilo Ruzzittu (San Teodoro)

Mauro Ragatzu (Sant'Elena)

Fabio Vignati (Sant'Elena)

Roberto Mele (Taloro Gavoi)

Alberto Atzori (Tharros)

Simone Calaresu (Tharros)

Salvatore Bruno (Villacidrese)

Ryduan Palermo (Villacidrese)

