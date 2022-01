Eccolo in testa alla classifica dei migliori del campionato di Eccellenza. L’attaccante del Monastir, Yann Fangwa, che lunedì scorso ha compiuto 21 anni, sta trascinando la sua squadra nelle primissime posizioni. Domenica scorsa è stato giudicato tra i migliori dal tecnico del Porto Rotondo, Simone Marini. Ha così raggiunto al primo posto, con tredici punti, l’ex fantasista dell’Asseminese Juan Ignacio Mattea.

Il giovane talento. Fangwa è un giocatore veloce, tecnico e col fiuto del gol. A Monastir sembra aver trovato il suo ambiente ideale. Ha realizzato finora sette reti e, soprattutto sta disputando una grande stagione. Anche nell'ultimo impegno, pur non segnando, è stato sempre presente nelle azioni decisive nella sfida vinta col Porto Rotondo. E’ arrivato in Sardegna grazie al Muravera nella stagione 2019-2020. E' rimasto nel Sarrabus per due stagioni collezionando 14 presenze in Serie D.

Con dodici punti ci sono Usai (Ferrini), Nieddu (Idolo), Tapparello (Ilvamaddalena), Cocco (Nuorese) e Angheleddu (Villacidrese). Di questi, domenica scorsa, ha giocato soltanto Usai. La seconda giornata di ritorno, infatti, è stata praticamente dimezzata dal Covid.

La Classifica

13 PUNTI: Mattea (Asseminese); Fangwa (Monastir).

12 PUNTI: Usai (Ferrini); Nieddu (Idolo); Tapparello (Ilvamaddalena); Cocco (Nuorese); Angheleddu (Villacidrese).

11 PUNTI: Manca (Asseminese); Usai (Budoni); M. Caddeo (Ghilarza); Fadda (Guspini).

10 PUNTI: Villa (Budoni); Ragatzu (Nuorese); Gueli (Ossese); Falciani (Sant’Elena); Pusceddu (Taloro Gavoi).

9 PUNTI: Coquin (Bosa); Santoro (Budoni); D’Agostino (Ferrini); Chelo (Ossese); Varrucciu (Porto Rotondo) Castro, Falchi, Littarru Mele (Taloro Gavoi); Figos (Villacidrese).

© Riproduzione riservata