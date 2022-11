Non si ferma la corsa di Marco Cabeccia (Latte Dolce) e Fabio Cocco (Nuorese) nella speciale classifica dei migliori del campionato di Eccellenza. Anche nell’ultima giornata, la quindicesima di andata, sono stati premiati dal tecnico della squadra avversaria affrontata ottenendo il tredicesimo punto.

I due hanno già fatto il vuoto. I primissimi inseguitori hanno infatti tre punti in meno. A quota dieci, gli attaccanti Samuele Spano del Calangianus e Pierpaolo Falchi del Taloro sono stati raggiunti da Andrea Porcheddu (Carbonia), che è stato in testa per diverse giornate, Alessio D’Agostino (Ferrini Cagliari) e dal capocannoniere del campionato Ryduan Palermo (Villacidrese).

La graduatoria

13 PUNTI

Marco Cabeccia (Latte Dolce)

Fabio Cocco (Nuorese)



10 PUNTI

Samuele Spano (Calangianus)

Andrea Porcheddu (Carbonia)

Alessio D'Agostino (Ferrini)

Pier Paolo Falchi (Taloro Gavoi)

Ryduan Palermo (Villacidrese)



9 PUNTI

Giacomo Santoro (Budoni)

Fabio Mastino (Carbonia)

Danilo Ruzzittu (San Teodoro)

Mauro Ragatzu (Sant'Elena)

Roberto Mele (Taloro Gavoi)

Alberto Atzori (Tharros)

Salvatore Bruno (Villacidrese)

Emiliano Manfredi (Arbus)



8 PUNTI

Jeffery Imoh (Bosa)

Matteo Argiolas (Ferrini)

Matteo Atzei (Ghilarza)

Mattia Caddeo (Ghilarza)

Mirco Carboni (Lanusei)

Simone Cardone (Li Punti)

Daniele Molino (San Teodoro)

Fabio Vignati (Sant'Elena)

Simone Calaresu (Tharros)

