Per il secondo anno consecutivo i Giovanissimi del Calcio Pirri salgono sull'Olimpo del calcio regionale sardo. I ragazzi guidati da Simone Faret e Mauro Bistrussu hanno conquistato il titolo di Campioni regionali Elite 2023-24 Under 15 superando (3-0) l’Alghero nella finalissima giocata sul campo del Centro federale di Sa Rodia a Oristano.

Il Pirri, imbattuto, ha dominato il girone A sud Sardegna con 74 punti in 26 partite giocate (24 vittorie e due pareggi), con 166 gol fatti e appena 14 subiti. L'Alghero si è imposto nel girone B con 75 punti in 26 partite (25 vittorie e una sconfitta) con 198 reti realizzate e 21 subite. Nelle semifinali hanno eliminato Monastir (l’Alghero) e CosmoSassari (il Pirri). Alla finalissima si sono presentate due compagini con numeri da record.

LA GARA

Le due formazioni entrano in campo contratte per l'importanza della posta in palio, sorrette da una splendida cornice di pubblico. Buon avvio degli algheresi, disposti col 4-4-2, ma il Pirri, schierato col 4-3-3, argina le incursioni dei giallorossi ripartendo con Riccardo Aru, Elia Anedda e Federico Concas. I centrocampisti servono con precisione le punte Meloni, Porceddu e Orrù che impensieriscono il portiere catalano Salvatore Ena. La retroguardia del Pirri, con Enrico Valle, Alessandro Sanna, Vasco Fadda e Marco Avaro fa ottima guardia ai pali di Michele Giganti proteggendolo dalle incursioni di Leomanni, Cossu, Sanna e Gambacorta.

La partita si sblocca al 31’: angolo di Orrù, Ena respinge, sulla ribattuta Federico Concas sfugge alla marcatura di Gianuario Fiori ed insacca.

Nei primi 5’ della ripresa uno-due del Pirri che stende l’Alghero. Il raddoppio su azione di contropiede chiusa da Nicola Meloni che batte Ena in uscita. La terza rete è firmata da Cristian Porceddu che semina tre avversari e beffa l'estremo difensore algherese con un pallonetto beffardo dopo una galoppata di 50 metri.

I rossoblù dell'Alghero perdono la concentrazione e il Pirri tiene il pallino del gioco a centrocampo con Concas, Anedda e Aru che proteggono la retroguardia. Il Pirri sfiora la quarta rete con Orrù e Meloni, mentre i catalani sprecano con Sanna il gol della bandiera. Nel finale espulso il terzino algherese Matteo Lintas, autore di una prestazione maiuscola. Mister Faret concede gloria alla lunga panchina cagliaritana sostituendo gli sfiniti Concas e Aru con Colamatteo e Nonnis. Entrano anche Casula, Dessì, Solla, Murgia e Mastinu.

Al triplice fischio esplode la gioia dei '2009' del Pirri. Ottima l'organizzazione della manifestazione da parte della Figc con in testa il presidente Gianni Cadoni che invita le mamme a premiare i loro ragazzi.

Domani 18 maggio alle 15 i cagliaritani andranno in Piemonte per affrontare la prima delle due gare della fase nazionale contro i campioni cisalpini del Lascaris di Pianezza. Poi affronteranno i campioni della Lombardia il 26 maggio a Cagliari.

«L’obiettivo è sempre quello di creare un bel gruppo», dice il dirigente, Alessandro Casula. «È questo il segreto che permette di fare la differenza e far crescere i ragazzi. Non nascondiamo che ci eravamo prefissati di bissare il successo dell’anno scorso e ce l’abbiamo fatta, per il secondo anno consecutivo siamo campioni regionali nella categoria Giovanissimi Under 15, complimenti a tecnici, staff e addetti ai lavori».

