C’è anche Tanja Frank, medaglia di bronzo a Rio 2016, tra i velisti della squadra olimpica austriaca arrivata a Cagliari per gli allenamenti invernali. Quartier generale della rappresentativa, il Windsurfing Club Cagliari, dove hanno trovato alloggio i catamarani Nacra 17 e alcuni 49er maschili e femminili.

Prime uscite. Sui catamarani olimpici, hanno già compiuto le prime uscite Laura Farese con Matthaus Zochling e Lukas Haberl, proprio con Tanja Frank, che torna a prua del catamarano olimpico dopo una parentesi a Tokyo 2020 sul 49er Fx. Il loro arrivo segue di pochi giorni il ritorno di alcune classi della squadra olimpica azzurra e si protrarrà, a fasi alterne, fino al mese di marzo.

Sede ideale. A confermarlo, l’allenatore Matteo Nicolucci, italiano ma da alcuni anni in forza alla compagine austriaca. “Svolgeremo dei moduli di allenamento di circa due, tre settimane al mese, Cagliari è perfetta per la logistica e al Windsurfing Club abbiamo trovato un’eccezionale accoglienza, si respira aria sportiva e volontà di ospitare velisti di alto profilo, speriamo”, ha aggiunto, “di contribuire alla crescita di questo circolo, anche solo per la presenza e la contaminazione di idee”. Intanto, a sancire la collaborazione, l’issata della bandiera austriaca accanto al tricolore e al guidone del circolo, sull’albero dei segnali all’interno del club.

