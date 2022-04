Non c’è solo la prima giornata di ritorno della serie A1 maschile. Tra anticipi e recuperi, per le squadre sarde è un vero e proprio doppio turno tra sabato e domenica. Ad eccezione dell’Amsicora che osserva il turno di riposo. Per le due formazioni femminili le trasferte di domenica sono forse le più importanti per testare le loro ambizioni.

A1 Maschile girone A. Atterrano a Cagliari tre delle prime quattro del girone, per Cus Cagliari, Juvenilia Uras e HT Sardegna non è certo il weekend più tranquillo. Sabato la capolista Tevere sarà al Maxia nel testacoda con l’HT Sardegna, i campioni d’Italia del Bra sono attesi al “Loddo” dal Cus Cagliari. La Juvenilia Uras sarà impegnata all’Amsicora con il Bonomi. Domenica nuovamente in campo. Cus Cagliari-Tevere per il recupero dell’ottava giornata, HT Sardegna-Bonomi, anticipo della quinta di ritorno, Juvenilia Uras-Bra, anticipo della penultima giornata. Per l’indisponiilità del Comunale di Uras, la Juvenilia gioca le partite interne all’Amsicora, l’HT Sardegna è ospite della Ferrini.

Girone B. Potrebbe essere un match comodo quello della Ferrini, domani con il Cus Pisa al “Maxia”. Salvo che la formazione toscana ha vinto le ultime due partite e non perde da tre, una striscia che le ha consentito di lasciare le ultime posizioni. La squadra cagliaritana ha l’opportunità di allungare in testa alla classifica del girone. Domenica pomeriggio, a Roma, recupera la partita con l’HC Roma in piena crisi.

A1 Femminile. Amsicora e Ferrini sono a un bivio. Due trasferte non decisive (è l’ultima giornata di andata) ma che possono dare una svolta al campionato. A Bra, Lorenzoni-Amsicora, è la sfida tra due delle tre capolista, l’altra è il Torino. Con il particolare che le ragazze di Lilliu hanno disputato due partite in meno.

La Ferrini, a Roma contro il Butterfly, difende il sesto posto (che vale la Top Level della prossima stagione) dall’assalto della formazione romana.

