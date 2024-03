È solo la seconda giornata, anche la Élite maschile cala l’asso sulla tratta Cagliari-Bra. Amsicora-Bra, diventata una sfida ricca di fascino e contenuti, infiamma il campionato. Prima trasferta per la Ferrini maschile e debutto casalingo per il team femminile. Entra in gioco anche la serie A1 maschile con Cus Cagliari, HT Sardegna e Juvenilia Uras.

Serie A Élite maschile

Tra Amsicora e Bra non ci sono più segreti, le loro sfide hanno segnato le stagioni dell’ultimo decennio. Nuovamente di fronte a Ponte Vittorio (inizio ore 14,30), hanno iniziato il campionato a suon di reti, l’Amsicora ne segnato cinque a Reggio Emilia, il Bra quattro al Valchisone. Ci sono già i primi protagonisti a segno con una doppietta, Giustini e Gonzalez dalla parte cagliaritana, Chiesa dalla parte dei campioni d’Italia.

La Ferrini gioca a Torino dove l’attende il Valchisone. La squadra di Ojeda e Caschili ha iniziato con una vittoria sul Butterfly, inusuale nel punteggio (1-0) che poteva assumere dimensioni più evidenti nella prima parte, salvandosi poi dagli attacchi dei romani, fermati dalle parate, rigore compreso, di Sorrentino.

Serie A Élite femminile

L’Amsicora dopo l’esordio vittorioso con la Lorenzoni Bra, riposa e guarda dalla finestra ciò che accade negli altri campi.

La Ferrini si prende la scena, con l’esordio casalingo domani al “Maxia” (ore 15) contro Torino Universitaria, ripescata dopo la retrocessione nella scorsa stagione. Piemontesi alla prima in campionato dopo il turno di riposo. La Ferrini ha iniziato con un pari raggiunto nei secondi finali con la matricola HP Milano, che non nasconde le sue ambizioni. Domani la sfida è ricca di incognite.

Serie A1 maschile

Nel girone A il Cus Cagliari esordisce stasera al “Loddo” (ore 15) con l’HC Roma. Squadra affidata ancora a Fernando Jorge, che si affida al nucleo di esperti e di giovani del vivaio, ed al collaudato trio egiziano, Gadelkarim, Anwar e Labdo.

Nello stesso girone figura il ripescato HT Sardegna Uras di Sergio Pia. Esordio a Potenza Picena. Dell’originario nucleo del Suelli è rimasto il solo Andrea Vargiu. Confermato l’egiziano Gobran, arrivano due pakistani, Niwaz nel doppio ruolo di allenatore e giocatore, e Atif, già in Italia con la maglia della Tevere Roma.

Nel girone B la Juvenilia Uras ritenta il grande salto dopo la beffa all’ultima giornata nella scorsa stagione. Al Comunale (ore 15,30) la prima partita contro il Cus Pisa. In panchina Stefano Tocco, maggiore spazio ai giovani, confermati i pakistani Rizwan e Dilbert, torna l’argentino Tomas Traficante. Il volto nuovo è il ceco Vit Soukup.

© Riproduzione riservata