Vacanze brevi per il mondo dell’hockey su prato che riparte con la Coppa Italia nemmeno tre mesi dopo la fine dell’ultima stagione. Che si concluse con scudetto, Supercoppa e titolo Under 12 dell’Amsicora femminile, la promozione nella Élite maschile e il titolo Under 14 del Cus Cagliari.

Nel weekend inizia il girone D del torneo maschile, composto da Amsicora, Cus Cagliari, Ferrini, HT Sardegna e Juvenilia Uras. Partite di sola andata, le prime due passano al Round 2, in programma il 2 novembre, quando si giocherà per un posto nella Final Four di Bra il 16 e 17 novembre. Oggi primo turno con Amsicora-HT Sardegna e Juvenilia Uras-Ferrini. Turno di riposo per il Cus Cagliari. Il girone E femminile con Amsicora e Ferrini inizierà invece domenica prossima.

C’è un trasferimento clamoroso, quello dell'argentino Leandro “El Chapa” Ojeda, che ha svestito la maglia della Ferrini per indossare quella dell’Amsicora.

Amsicora

L’arrivo di Ojeda ha regalato un sorriso alla società cagliaritana, che ha perso Giuliani e Vall Turu, giocheranno in Belgio. Per la Coppa non sarà disponibile l’argentino Gonzalez Sangiovanni. Confermato Tisera nel doppio ruolo di allenatore e giocatore, affiancato in panchina da Roberto Giuliani.

Cus Cagliari

Squadra in rodaggio in vista della prima esperienza nella Élite. Per la Coppa Italia può contare sul collaudato trio egiziano, Gadelkarim, Anwar e Labdo. Dall’Amsicora sono arrivati in prestito i giovani Mattia Jorge, Riccardo Carta e Andrea Imprugas. In panchina confermato Fernando Jorge.

Ferrini

Giocherà in trasferta le partite di Coppa. Il “Maxia” è infatti interessato dai lavori di rifacimento del manto sintetico. Perso Ojeda, la società cagliaritana ha battuto la pista egiziana tesserando l’attaccante della nazionale Ahmed Gamal, in passato nella Juvenilia Uras. Dopo un anno di stop, l’ultimo nell’Amsicora, torna in maglia blucerchiata Attia Hassan. Dall’HT Sardegna arriva l’ucraino Oleh Polyshuk, dal Valverde Marco Sapienza. La squadra è affidata ad Alessandro Zuddas.

HT Sardegna

Il coach Sergio Pia si presenta in Coppa con una squadra formata dai giovani del vivaio, che hanno fatto bene nell’ultima stagione, e con un solo straniero, l’egiziano Gobran.

Juvenilia Uras

Ha festeggiato il cinquantesimo anno, e intitolato il Comunale a Pablo Tomasi, prima atleta poi dirigente scomparso nel 2018. Confermato alla guida Stefano Tocco, che in Coppa non avrà stranieri a disposizione, ma conterà su un mix di atleti giovani ed esperti.

