Prima giornata dei campionati di hockey su prato, Amsicora e Ferrini sono già protagoniste. Due vittorie delle squadre maschili, una nel torneo femminile, con un pari della Ferrini che nei secondi finali evita la sconfitta. Quasi un en plein in un weekend costellato di sorprese negli altri campi, come a Roma dove la finalista della scorsa stagione, la Tevere, è stata bloccata sul pari dalla neopromossa Lazio. E un’altra neopromossa, il Valverde ha sconfitto in casa le campionesse d’Italia del Butterfly.

Serie A Élite maschile

Sabato hanno iniziato gli uomini, la Ferrini ha battuto il Butterfly 1-0, l’Amsicora ha vinto a Reggio Emilia 5-1.

Al “Maxia” si è avuto un assaggio dell’incertezza che contraddistingue il campionato. Ha vinto la Ferrini che ha apparentemente vissuto di rendita grazie a una rete segnata dopo due minuti da Sulanas. Non è stato così. Dopo il vantaggio ha cercato il raddoppio con due corti di Edris nei primi cinque minuti, seguono due del Butterfly immediatamente dopo (uno salvato sulla linea da Ojeda, l’altro parato da Sorrentino). Due corti per parte anche nella seconda frazione, la Ferrini aggiunge anche due occasioni con Ojeda. Il Butterfly potrebbe pareggiare in avvio della terza frazione, ma Sorrentino compie un capolavoro parando un rigore nell’angolo basso alla sua destra. La squadra romana prende fiducia, ma il risultato non cambia nemmeno nei secondi finali quando batte senza esito l’ultimo disperato corto.

A Reggio Emilia l’Amsicora non fa sconti alla matricola Città del Tricolore. La cinquina è figlia di una partita dominata, giocata con ritmi alti e schemi ben collaudati. A rendere tutto più difficile (per gli emiliani), la rete dopo due minuti di Davide Giuliani, un tocco d’autore. A raddoppiare ci pensa Giustini su corto, poi si presenta Mariano Gonzalez, la prima volta con la maglia dell’Amsicora e la prima rete. Ancora Giustini per il tris, si arriva all’ultimo quarto, con Reggio Emilia che segna su corto, ma Gonzales festeggia la doppietta che ristabilisce il distacco.

Serie A Élite femminile

Ieri l’Amsicora ha battuto la Lorenzoni 2-1, La Ferrini ha pareggiato con l’HP Milano 2-2.

Tra Amsicora e Lorenzoni storicamente c’è sempre qualcosa di decisivo ogni volta che si trovano di fronte. Il calendario le ha messe contro nella prima giornata, è stata subito battaglia tra il freddo e la pioggia. Mariana Saboredo sigla il vantaggio cagliaritano, Candela Carosso lo consolida. Ci sono occasioni anche per la terza rete ma l’ex Fadeeva salva la porta piemontese. Servadio riapre la partita nella terza frazione, la Lorenzoni prende fiducia, i suoi attacchi diventano sempre più pressanti, ma Cecilia Pastor, che rientrava dopo un anno per infortunio, difende bene la porta dell’Amsicora.

La trasferta della Ferrini, con la neopromossa HP Milano, nascondeva parecchie insidie. Per il titolo indoor appena vinto dalle milanesi e per alcuni nomi di assoluto prestigio. Come la spagnola Huertas, che dopo i primi due quarti, e reti inviolate, sigla la doppietta del doppio vantaggio. La Ferrini non si scompone, tiene bene il campo e Beatrice Palmas riapre la partita su corto. Nell’ultimo disperato assalto, a pochi secondi dalla fine, Lucia Sambenedetto segna la rete del pareggio.

