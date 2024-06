Nelle volate finali dei due massimi campionati c’è l’Amsicora a caccia di due scudetti, oggi a Roma per gli uomini c’è un momento della verità. La Ferrini ha invece cambiato gli obiettivi strada facendo, ora è insolitamente a caccia dei punti che assicurino tranquillità nelle tre giornate finali.

Serie A Élite maschile

Tevere-Amsicora, stasera, basta questo per rendere elettrica la terzultima giornata. L’Amsicora battendo nel derby la Ferrini ha operato l’ennesimo sorpasso sulla Tevere, bloccata dal Valchisone. I romani tornano nel ruolo di inseguitori staccati di un punto. Il big match è aperto a ogni risultato, certo la vittoria dell’Amsicora le aprirebbe scenari appetibili in chiave scudetto. Ferrini-Città del Tricolore, oggi al “Maxia” (ore 15) è un altro match da brividi ma per motivi opposti. La zona salvezza si è ampliata, rischiano in cinque racchiuse in tre punti. La Ferrini sta nel mezzo del gruppo con un punto di vantaggio sugli emiliani, penultimi. Non ci sono alternative alla vittoria. Attenzione allo score del girone di ritorno, Ferrini sconfitta tre volte, avversari in serie positiva da tre giornate.

Serie A Élite femminile

Tutto lascerebbe pensare che Valverde e Amsicora proseguano nella loro marcia quasi a braccetto alla vigilia dello scontro diretto in Sicilia domenica prossima. Domani a Ponte Vittorio (ore 11) l’Amsicora ospita il Milano HP, penultimo. Una di quelle partite chiuse dal pronostico, dove è comunque utile evitare rilassamenti e distrazioni.

La sconfitta di Milano sarebbe ben accolta dalla Ferrini in cerca dei punti della tranquillità. La trasferta in Sicilia con il Valverde parrebbe un’altra partita, numeri alla mano, senza storia. C’è un ma, la squadra di Spitoni non è nuova a imprese clamorose, la sfida con la capolista è quindi aperta a ogni risultato.

