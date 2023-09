Non ci sono state sorprese nel primo turno del Round 1 della Coppa Italia maschile. Amsicora e Ferrini partono subito con la goleada e sommergono HT Sardegna e Juvenilia Uras che partivano sfavorite. L’Amsicora ha battuto l’HT Sardegna 8-1, mentre la Ferrini ha superato 7-0 la Juvenilia Uras. Nessuna incertezza, nonostante una preparazione sommaria e schemi da perfezionare per tutte le squadra in campo. Sabato prossimo si giocano le partite del secondo turno, al Comunale di Uras HT Sardegna-Ferrini, a sa Duchessa Cus Cagliari-Amsicora, mentre riposa la Juvenilia Uras.

AMSICORA-HT SARDEGNA

Per la squadra di Uras non c’è stato il tempo di prendere le misure. Dopo dieci minuti l’Amsicora vinceva 3-0. La sorpresa in casa Amsicora si chiama Juan Vall Turu, lo spagnolo che vuole fare esperienza in Italia e che durante il provino ha convinto i tecnici cagliaritani. Fiducia ripagata, dopo quattro minuti si presenta con la rete che sblocca il risultato. Agabio fa subito il bis, a seguire va a segno Davide Giuliani. Nella seconda frazione doppiette personali per Giuliani, Vall Turu, e rete su corto di Giustini. L’Amsicora rallenta e segna due reti nei minuti finali con Imprugas e Giaime Carta. All’HT Sardegna resta la consolazione della rete di Vacca.

FERRINI-JUVENILIA URAS

Anche al Maxia si sfidano due squadre che cercano la migliore condizione dopo venti giorni di allenamenti. La Juvenilia affronta le partite di Coppa senza stranieri, la Ferrini schiera già l’artiglieria pesante, determinante nel pressing asfissiante che soffoca il gioco ordinato (ma poco incisivo) degli avversari.

Risultato sbloccato da Palmas, e sarà l’unica rete della prima frazione. L’equilibrio si rompe con le reti di Fois e Ojeda, con l’argentino in fase di recupero dopo l’infortunio della scorsa stagione. Dopo l’intervallo la Ferrini dilaga con Quiroga, a seguire Sulanas, ancora Quiroga e per finire l’azione strappa applausi con Palmas che sfonda a destra e mette al centro per l’immancabile tuffo vincente di Sirigu.

