L’Amsicora ha vinto la Supercoppa, Il Bra è stato sconfitto per 2-1. Si aggiudica così il Trofeo maschile, disputato a Roma nell’ambito del cinquantenario della Federazione. È la prima volta nelle cinque edizioni disputate che la squadra cagliaritana vince il Trofeo, e succede così al Butterfly Roma, vincitore nel 2022. Contro ogni pronostico l’Amsicora ha disputato una partita esemplare evitando le micidiali (non ieri) ripartenze che hanno fatto le fortune del Bra, chiudendo ogni varco in difesa e mantenendo alto il baricentro anche dopo il vantaggio, nelle fasi finali della partita.

Il Bra ha vinto nella scorsa stagione scudetto e Coppa Italia, battendo in finale rispettivamente Tevere e Amsicora. Il regolamento in questi casi prevede che la Supercoppa sia giocata dalla finalista della Coppa Italia e l’Amsicora ha risposto presente nel migliore dei modi. Vantaggio nella prima frazione con Matteo Agabio con schema vincente su corto. Ancora su corto il Bra pareggia nel secondo quarto con Chiesa. Dopo l’intervallo le due squadre tengono alto il ritmo rendendo appassionante la partita, nonostante l’assenza di chiare occasioni da rete. Occasione che, nell’ultima frazione, viene sfruttata da Lai, servito da Davide Giuliani. Il vantaggio viene difeso non chiudendosi ma attaccando, e ci vuole la bravura del numero uno della nazionale Padovani (premiato come miglior portiere) per evitare al Bra un passivo più severo.

Nel giorno del suo compleanno Davide Giuliani viene premiato come miglior giocatore.

COPPA ITALIA

Torneo in vacanza per la concomitanza con la Supercoppa, a Uras HT Sardegna e Ferrini hanno recuperato la partita del girone D rinviata sabato scorso. Ha vinto la Ferrini 4-1 che per sbloccare il risultato con un corto di Edris, ha dovuto attendere il finale della prima frazione. Dopo il vantaggio diventa tutto più facile e vanno a segno Ojeda, Fois e Sulanas. Per l’HT Sardegna accorcia nel finale Massa.

© Riproduzione riservata