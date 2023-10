Quando Ferrini e Amsicora scendono in campo un fatto è preventivamente accertato. La prima ad essere sconfitta è la noia. La seconda entità che ha conosciuto la sconfitta, ma questo è il verdetto del campo, è la Ferrini. L’Amsicora vince così il derby di Coppa Italia per 4-3 ed ora comanda il Girone D del Round 1. Sarà l’effetto della Supercoppa portata a casa, la repentina maturazione dei più giovani, sta di fatto che l’Amsicora vincendo al Maxia si conferma sempre più cinica e opportunista, oltre ad essere vincente e praticamente certa del primo posto nel girone.

Leggendo il risultato finale è evidente che nei sessanta minuti è successo di tutto. Partita tesa, combattuta, colpi di scena a ripetizione, tutto ciò che serve a regalare un pomeriggio hockeystico di livello assoluto agli occupanti della gradinata del Maxia.

Le prime occasioni le costruisce la Ferrini, la porta avversaria trema ma resiste. Ed al primo corto passa invece l’Amsicora con il velenoso schema che manda in rete Agabio. Nella seconda frazione due corti per la Ferrini (senza esito) e raddoppia l’Amsicora con lo spagnolo Vall Turu. Dopo l’intervallo lungo, metà della terza frazione è senza sussulti, ma in cinque minuti, dal 39’ al 44’, inizia il batti e ribatti. La Ferrini accorcia con un corto di Edris e pareggia con Quiroga. La soddisfazione per il pareggio dura un minuto, l’Amsicora conquista un rigore che Giaime Carta trasforma e torna in vantaggio. Pallina al centro e nuovo e immediato pareggio di Palmas. Ultima frazione, Amsicora nuovamente avanti con Boi. La reazione non è efficace, anzi è l’Amsicora che potrebbe allungare con due corti non trasformati.

Altro derby a Uras, dove il Cus Cagliari ha battuto la Juvenilia Uras 3-1 e conquista la prima vittoria del girone. Partita piacevole ed universitari più concreti, a segno con Olla, Anwar e Gadelkarim. La Juvenilia ha segnato con Schirru.

CLASSIFICA: Amsicora 9, Ferrini 6, Cus Cagliari 3, Juvenilia Uras e HT Sardegna 0.

