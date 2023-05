Amsicora e Ferrini tornano in Europa, l’Eurohockey Club chiama, le due società rispondono. Due formazioni maschili rappresentano l’Italia hockeystica nelle competizioni europee per club. L’Amsicora a Banbridge, nell’Irlanda del Nord, nel “Trophy II”, la seconda divisione continentale, comincia venerdì. La Ferrini è già in Croazia, a Sveti Ivan Zelina, dove domani inizia il “Challenge I”, la terza divisione europea. Nel Trophy, il Bra campione d’Italia ha rinunciato, imitato dalla Tevere, l’altra finalista. L’Amsicora terza classificata, ha raccolto l’invito e tenterà di mantenere il posto in seconda divisione, perso l’anno scorso per la rinuncia del Bra, e riconquistato grazie alla Ferrini, che a Copenaghen vinse il Challenge I. Proprio la Ferrini, riparte dalla terza serie, in qualità di vincitrice della Coppa Italia della stagione 2021-22, con l’obiettivo di ripetere l’impresa.

Il derby di campionato, in programma sabato, è stato ovviamente rinviato e sarà recuperato il 7 giugno.

AMSICORA

A Banbridge, 40 chilometri a Sud di Belfast, ad Havelock Park, l’Amsicora inizia venerdì il cammino. Primo avversario il Mladost, formazione croata, si continua sabato con i padroni di casa dell’HC Banbridge, e domenica contro i gallesi dello Swansea. Lunedì le finali. E’ un girone difficile per una squadra, quella di Tisera e Giuliani, che punta su giocatori giovani e inesperti in campo internazionale. Banbridge e Swansea sono certamente le formazioni più collaudate e presenti nel panorama europeo.

FERRINI

Nella mattinata di oggi la Ferrini è giunta a Zagabria, via Roma. Poi il trasferimento nella vicina Sveti Ivan Zelina, che dista dalla capitale croata poco più di 40 chilometri.

La spedizione cagliaritana comprende tutti i titolari e lo staff tecnico. C’è da difendere l’imbattibilità in Europa, l’anno scorso a Copenaghen si festeggiarono quattro vittorie in quattro partite. Ma domani si parte in salita, contro i portoghesi del Lousada, formazione di grande esperienza a questi livelli. Venerdì nuovamente in campo contro il Grammarians, formazione di Gibilterra, frequentatrice delle competizioni europee. Sabato è il turno degli sloveni del Lipovci, domenica le finali.

© Riproduzione riservata