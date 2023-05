La Ferrini giocherà la finale scudetto della serie A Élite femminile. E’ il verdetto dell’ultima giornata del campionato, l’Amsicora battuta dalla Lorenzoni manca l’ultimo sorpasso. Il team maschile della Ferrini resta nella scia delle prime grazie alla sofferta vittoria sul Bonomi. La Juvenilia Uras fallisce la promozione, non basta il pari a Potenza Picena, Reggio Emilia vince e la supera al fotofinish.

SERIE A ÉLITE MASCHILE

Contro il Bonomi, battuto 3-2, sembrava fatta per la Ferrini. Vantaggio di Edris nella prima frazione, raddoppio di Ojeda dopo l’intervallo lungo, tris di Palmas in apertura dell’ultimo quarto. Sul 3-0 va in panne il motore dei cagliaritani, Bonomi segna due reti con Ursone e fallisce tre corti nei minuti finali. Pericolo scampato, la Ferrini resta seconda con il Bra, il Valchisone comanda con tre punti di vantaggio.

L’Amsicora ha pareggiato con il Butterfly 1-1, partita e risultato incoraggianti per quanto la salvezza sia ancora un capitolo aperto, e con le ultime tre partite (derby compreso) contro le prime tre. Giaime Carta è stato l’autore del pareggio, la vittoria è stata negata dagli interventi del portiere romano.

SERIE A ÉLITE FEMMINILE

Festeggia la Ferrini che conquista la seconda finale scudetto della sua storia. Nell’ultima giornata ha pareggiato 3-3 con l’altra finalista, il Butterfly Roma. Resta fuori dai giochi l’Amsicora, battuta 4-1 a Bra dalla Lorenzoni, per andare in finale avrebbe dovuto vincere. Il risultato di Bra avrebbe qualificato la Ferrini anche in caso di sconfitta. Opzione non prevista dalla squadra di Spitoni, che non conoscendo il risultato della partita di Bra ha rimontato dallo svantaggio di 3-1 per esultare pochi minuti dopo il fischio finale.

L’anteprima della doppia finale, in programma il 10 e l’11 giugno (sede da decidere) ha regalato momenti di spettacolo, e di ansia per le sorti della Ferrini. Nella terza frazione Vicky Granatto, quella del Butterfly, segna al termine di un’azione personale, le cagliaritane pareggiano con una deviazione di Muccelli su corto. Scintille nell’ultimo quarto. Il Butterfly segna due reti scaturite da azioni di corto, ma non è finita. Delfina Granatto, quella della Ferrini, accorcia le distanze e ancora Muccelli pareggia su rigore. Il messaggio al Butterfly, con la reazione finale, è arrivato forte e chiaro. La finale è tutta da scrivere.

L'Amsicora non ha fermato la furia della Lorenzoni, che lottava per la salvezza, ed è stata battuta 4-1 a Bra. Per le cagliaritane a segno Carosso, la sconfitta le rimanda al quarto posto dopo un campionato condotto per buona parte in testa e comunqe sempre in corsa per la finale.

SERIE A1 MASCHILE

E’ finita con le lacrime dei giocatori della Juvenilia Uras, che con il pareggio per 1-1 a Potenza Picena vedono sfumare la promozione alla A Élite, proprio all’ultima giornata. Promossa Reggio Emilia, che ha battuto il retrocesso Adige. La Juvenilia è andata in vantaggio con un rigore di Rizwan ed è stata raggiunta nella seconda frazione. Gli sforzi per segnare una rete che valeva il salto di categoria si sono infranti nelle parate del portiere marchigiano in giornata di grazia.

Chiude con una sconfitta il Cus Cagliari, battuto 4-2 dal Cus Pisa, con doppietta di Gadelkarim. L’HT Sardegna, già retrocesso, ha pareggiato 5-5 a Pistoia, reti di Vargiu (doppietta), Tomasi, Polyshuk e Cancedda.

© Riproduzione riservata