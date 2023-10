Il derby femminile di Coppa Italia è diventato un classico di apertura della stagione. Ferrini e Amsicora si sono ritrovate per disputare la prima partita del Girone E del Round 1 di Coppa Italia. E stavolta il derby si è concluso con un insolito 0-0. Uniche iscritte nel girone, già promosse al secondo turno, concludere al primo posto significa giocare in casa il Round 2, con non trascurabili benefici economici rispetto a una trasferta nella penisola.

Prima partita e gradinata del “Maxia” gremita da tifosi di entrambe le contendenti.

Le due squadre hanno impiegato due frazioni di gioco per studiare assetti in campo e rompere il fiato. E infatti nella prima mezzora non si rilevano particolari accelerazioni e pericoli. In campo i nuovi arrivi, che hanno bisogno di ulteriore rodaggio per inserirsi nei meccanismi già collaudati. E dopo l’intervallo lungo l’Amsicora coglie l’attimo favorevole complice la doppia inferiorità numerica della Ferrini. Attacca, crea occasioni, mischie, Candela Carosso è un pericolo costante, ma si scontra con la difesa avversaria. La Ferrini chiude tutti gli spazi e quando non basta ci pensa Giorgia Piras che a difesa della porta le prende tutte. Passato il momento difficile, la squadra di Valeria Spitoni tenta di affacciarsi in attacco, crea qualche pericolo, ma nulla che minacci la porta avversaria. L’Amsicora ci prova ancora nel finale, ma con Piras in porta non si passa.

Il primo round finisce così, per la seconda parte del derby bisogna attendere il 22 ottobre a Ponte Vittorio.

