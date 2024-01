La nazionale femminile di hockey su prato inizia domani l’ultimo atto verso le Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre giocano il torneo di qualificazione in India, nella città di Ranchi, che conta oltre un milione di abitanti e capitale dello stato federato di Jharkhand.

Tra le diciotto convocate dal coach argentino Andres Mondo c’è l’attaccante cagliaritana Federica Carta, classe 2000, cresciuta nell’Amsicora, in Spagna dal 2019 e nuovamente dal 2021, a San Sebastian nella Real Sociedad. Carta ha esordito giovanissima nell’Amsicora, dove ha vinto tre scudetti e due classifiche delle migliori marcatrici. Ha esordito in nazionale, e in maglia azzurra ha disputato i campionati europei e i mondiali di Londra nel 2018. Oltre le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020, quando il cammino dell'Italia venne fermato dalla Germania nelle due partite decisive.

Ora il coach Mondo si affida a lei per tentare la qualificazione olimpica. Che passa per il torneo di Ranchi, dove l’Italia, inserita nel girone B, parte come testa di serie numero 19. Azzurre in India dal 4 gennaio, domani esordio contro la Nuova Zelanda, (testa di serie numero 9), domenica le azzurre tornano in campo contro gli Stati Uniti (testa di serie numero 15) per chiudere martedì con l’India (6). Le prime classificate di ogni girone si qualificano ai Giochi di Parigi, più la vincente dello spareggio tra le seconde. Segue il torneo di consolazione dal quinto all’ottavo posto. Venerdì prossimo si conclude la competizione.

In maglia azzurra ha trovato posto la centrocampista italo argentina della Ferrini, Maria Emilia Inaudi, protagonista del secondo posto nell’ultimo campionato della serie A Élite.

