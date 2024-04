L’Amsicora insiste. La squadra maschile batte la Lazio, le ragazze vincono a Torino, risultati che valgono la conferma dei due primi posti nella serie A Élite maschile e femminile, seppure in condivisione. Riprende fiato anche la Ferrini che ferma la serie di sconfitte, gli uomini vincono a Bra, e un pari che non soddisfa per la squadra femminile.

La fine del girone di andata segna un altro momento favorevole per l’hockey sardo. Non solo i due primati dell’Amsicora, c’è il Cus Cagliari che guida il girone A della serie A1 maschile, mentre l’HT Sardegna nello stesso girone e la Juvenilia Uras nel girone B occupano la seconda posizione.

Serie A Élite maschile

Tra Amsicora e Lazio era in palio il primo posto, si è imposta la formazione cagliaritana 2-1. Di fronte le due rivelazioni del torneo, nella scorsa stagione una si è salvata all’ultima giornata, l’altra ha vinto la A1. L’ha risolta un sedicenne, Francesco Atzori, che festeggiato il compleanno con due reti, la prima nelle fasi iniziali, la seconda a tre minuti dalla fine.

La Ferrini ce l’ha fatta, ha finalmente vinto a Brà, 3-2. Non valeva, come in epoca recente, per scudetto o Coppa Italia, ma ha interrotto la serie negativa (tre sconfitte) mettendo nei pasticci i campioni d’Italia, ora terzultimi dopo un punto in cinque partite.

Due volte in vantaggio su corto, prima con Edris, poi con Ojeda, e sempre raggiunta. Nell’ultima frazione ha cercato la vittoria, giunta all’ultimo minuto con una rete di Lorenzo Fois.

Serie A Élite femminile

L’Amsicora vince 5-2 a Torino, resta davanti insieme al Valverde. Insieme provano la fuga, l’inseguitrice più vicina è la Lorenzoni a -6. E domenica prossima, prima di ritorno, il calendario prevede Lorenzoni-Amsicora.

Le ragazze di Khilko a Carta hanno dominato la partita nonostante lo svantaggio iniziale. Pochi istanti per assorbire il colpo ed al termine del primo quarto l’Amsicora conduceva 2-1, grazie alle reti di Stagno e Khilko. Due reti di Grimbaum e una di Saboredo hanno completato la cinquina, confezionata dopo la terza frazione.

La Ferrini ha pareggiato 0-0 con il Butterfly Roma, campione d’Italia e ultimo in classifica. E’ un risultato che non soddisfa, troppe iniziative individuali e mai adeguatamente supportate. La difesa romana, ordinata e precisa ha sempre avuto buon gioco. Ed è stato proprio il Butterfly ad avere le migliori occasioni, non trasformate. La Ferrini ha chiesto a gran voce un rigore nella terza frazione, quando Granatto è terminata a terra al momento della conclusione, ma gli arbitri hanno assegnato il corner corto, che ha generato una ischia con deviazione finale a lato.

Serie A1 maschile

Turno di riposo dopo la fine del girone di andata, concluso con il Cus Cagliari al comando del girone A davanti all’HT Sardegna. Ha giocato solo la Juvenilia Uras nel girone B, che al Comunale ha recuperato la partita della prima giornata con il Cus Pisa. Vittoria facile, 5-2 con tre reti di Murgia e due di Rizwan. Ora la squadra di Tocco è risalita al secondo posto a un punto dalla capolista Cus Padova.

© Riproduzione riservata