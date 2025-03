Nella quarta giornata dei campionati di serie A Élite spicca il derby Ferrini-Cus Cagliari e la trasferta dell’Amsicora a Roma, sponda Lazio, nel torneo maschile. Il piatto forte è servito domani nel campionato femminile con l’Amsicora che tenta di fermare la fuga del Cus Torino.

Serie A Élite maschile

L’Amsicora divide il primo posto con la Tevere Roma, ma c’è un’altra squadra romana sulla strada degli uomini di Tisera e Giuliani. È la Lazio del cagliaritano Luca Angius che insegue la coppia in fuga. L’Amsicora, dopo k.o. appena sfiorato nel derby di apertura con la Ferrini, ha vinto le due successive partite.

Derby al “Maxia” tra Ferrini e Cus Cagliari. Problemi da risolvere per entrambe le formazioni. La Ferrini, in queste prime tre partite ha sempre pareggiato, ma sempre raggiunta nel finale, in due circostanze non ha conservato il vantaggio di tre reti. Il Cus Cagliari limitato da infortuni e acciacchi ha iniziato il primo torneo nella Élite subendo una media di cinque reti a partita, causando due sconfitte e l’ultimo posto insieme al Bonomi.

Serie A Élite femminile

Il Cus Torino tenta la fuga, l’Amsicora insegue a -3 ma con una partita in meno, avendo riposato domenica scorsa. Domani a Ponte Vittorio lo scontro diretto. Dopo la partita le ragazze di Khilko e Carta saranno premiate per lo scudetto vinto nella stagione 2023-24. Lo farà il presidente del Comitato Regionale Gianfranco Salaris per conto della Federazione. È attesa la presenza del presidente del Coni Regionale, del Sindaco di Cagliari e dell’Assessore Comunale allo Sport. Sarà riconosciuto un premio anche al capitano dell’Amsicora Giaime Carta, votato quale miglior giocatore della scorsa stagione da allenatori, arbitri e delegati tecnici.

Gioca a Roma la Ferrini, contro la neopromossa Capitolina, ultima in classifica.

Serie A1 maschile

Vinto il derby della prima giornata, prima trasferta per la Juvenilia Uras, affronterà il Potenza Picena, battuto 5-1 dall’HT Bologna nella gara d’esordio. Al Comunale di Uras c’è sicuramente la partita più attesa, con l’HT Sardegna che affronta il Butterfly Roma, retrocessa nella scorsa stagione e campione d’Italia nel 2023. Sabato ha iniziato la risalita battendo 5-0 l’HC Roma.

