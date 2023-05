Non è un buon inizio per la Ferrini, l’avventura nell’Eurohockey Challenge I, a Sveti Ivan Zelina, in Croazia. Nella prima giornata è stata battuta dal Lousada, formazione portoghese, per 7-4.

L’Amsicora è arrivata oggi a Banbridge, Irlanda del Nord, dopo il trasferimento da Dublino alla cittadina poco distante dalla capitale Belfast. Domani l’esordio nel Trophy II.

FERRINI – Il Lousada è tra le più accreditate alla vittoria finale. La Ferrini è pronta ma arrivano le prime brutte notizie. Edris infortunato va in panchina e vi resta per tutta la partita, Ojeda è partito da Cagliari non al meglio e non può sforzare un ginocchio malandato. La partenza è incoraggiante. Due corti e un’azione pericolosa di Sulanas e Palmas mettono in allarme i portoghesi. Che, giusto il tempo di organizzarsi e colpiscono con veloci ripartenze, pochi passaggi mettono gli attaccanti davanti alla porta. E fanno male. Due reti per frazione e 4-0 all’intervallo lungo (Ricardo e Goncalo Texeira, Da Silva e Santos). La Ferrini riordina le idee e riapre la partita con Binaghi e Sulanas ma il Lousada non si lascia avvicinare. Santos ancora a segno, risponde Ojeda che realizza l’unico degli otto corner corti battuti, Sa allunga, Binaghi su rigore si riavvicina, allo scadere Marques fissa il risultato sul 7-4.

Domani nuovamente in campo, di fronte il Grammarians (Gibilterra) che oggi ha esordito battendo gli sloveni del Lipovci per 4-0, tutte le reti nella prima frazione, dove si è messo in evidenza il cortista Cox, con tre realizzazioni. Ora la Ferrini, nonostante gli acciacchi, deve vincerle tutte e puntare al secondo posto, e giocare per la vittoria finale domenica contro la prima dell’altro girone.

AMSICORA – Il lungo viaggio, passando per Milano e Dublino è finito in serata. L’Amsicora torna nel Trophy II dopo l’ultima esperienza che risale a ottobre 2021 nella Repubblica Ceca, a Plzen. Tutti a disposizione, Tisera e Giuliani presentano una squadra di giovanissimi, alcuni alla prima esperienza internazionale. Esordio domani pomeriggio, ad Havelock Park, con la formazione croata del Mladost. L’altra partita in programma, a seguire, è il derby del Regno Unito Banbridge-Swansea.

