Quanta fatica, alla fine la Ferrini batte il Cus Cagliari 4-3 con sofferenza finale, ed è la seconda squadra del girone D che accede al Round 2 della Coppa Italia maschile, l’altra è l’Amsicora che ieri ha riposato. Non si è avvertita la differenza di categoria tra le due squadre, il Cus Cagliari è squadra aggressiva che non molla mai. La Ferrini temeva le sorprese, una sconfitta le sarebbe costato il passaggio del turno in favore degli universitari che sono arrivati, nel corso dell’ultima frazione, in prossimità della beffa.

Prima frazione sotto ritmo, complice il caldo estivo, un corto per la Ferrini parato da Distinto. E’ l’anteprima del vantaggio che arriva appena le squadre rientrano nel terreno di gioco. Corto di Edris, para Distinto, tap in vincente di Perez. Dura poco, in fase difensiva la Ferrini dimentica l’egiziano Anwar abile a sfruttare l’occasione e pareggiare. Negli ultimi due minuti della seconda frazione due reti della Ferrini, con il solito opportunismo di Sirigu e la doppietta personale di Perez. Non è finita, dopo l’intervallo lungo arriva anche la quarta rete, la segna Ojeda su corto. Il 4-1 non toglie energie al Cus Cagliari, ma le moltiplica e la partita si riapre nell’ultimo quarto. Prima Labdo, poi Olla riavvicinano pericolosamente il Cus, che ne ha ancora mentre gli avversari hanno finito la benzina. Tre corti uno dopo l’altro, Sorrentino salva il risultato, la Ferrini rialza la testa, un corto di Ojeda è respinto sulla linea, la paura è passata.

A questo punto, ad un turno dalla fine la classifica parla chiaro. La Ferrini, che sabato prossimo riposa, è matematicamente seconda e può pensare alla trasferta di Roma con la Tevere nel Round 2. L’Amsicora chiuderà al primo posto, dopo la Juvenilia Uras nel prossimo turno, attenderà a Cagliari il Butterfly Roma.

Si è giocato anche il derby di Uras, tra Juvenilia e HT Sardegna è terminata 2-2, è il primo punto per entrambe. Due doppiette, Garau per la Juvenilia, Serra per l’HT Sardegna.

CLASSIFICA. Amsicora e Ferrini 9, Cus Cagliari 3, Juvenilia Uras e HT Sardegna 1.

