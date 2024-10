Alla terza giornata del Round 1 della Coppa Italia maschile è già vietato sbagliare. Lo sanno bene Amsicora, Cus Cagliari e Ferrini che classifica alla mano si contenderanno i due posti disponibili per il Round 2, con la prima del girone che giocherà in casa contro la seconda del girone C, quello delle squadre romane.

E per tenere viva l’attenzione ecco Amsicora-Ferrini, derby ormai immancabile e atteso. Oggi a Ponte Vittorio (ore 15) l’ennesima sfida sempre avvincente e incerta. La Ferrini guida il girone con due vittorie con le squadre di Uras ma ora il gioco si fa duro. Dall’altra parte c’è l’Amsicora che dopo il k.o. con il Cus Cagliari (da 3-1 a 3-4) ha preparato la partita con la consapevolezza di non avere alternative alla vittoria. Quella vittoria che invece consentirebbe alla Ferrini di mettere un piede sul traguardo. Sarà la prima volta di Leo Ojeda, oggi all’Amsicora, contro la Ferrini che insieme hanno condiviso un ciclo ricco di successi e soddisfazioni.

Il Cus Cagliari ha sorpreso tutti battendo l’Amsicora. È chiamato a confermarsi con un avversario di altra categoria, la Juvenilia Uras che gioca in seconda divisione, la serie A1 (al contrario del Cus, la promozione sfuggì all’ultima giornata). Al Comunale intitolato a Pablo Tomasi, la squadra di Jorge (che non sarà in panchina perché squalificato) avrà di fronte la Juvenilia che in questa fase ha rinunciato agli stranieri.

L’HT Sardegna osserva il turno di riposo.

