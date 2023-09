Il derby tra Amsicora e Cus Cagliari era l’unica partita in programma nel girone D del Round 1 della Coppa Italia maschile. Ha vinto l’Amsicora 4-0, mentre HT Sardegna-Ferrini sarà recuperata sabato prossimo. Turno di riposo per la Juvenilia Uras.

A Ponte Vittorio l’Amsicora ha così vinto la seconda partita consecutiva ed è provvisoriamente al comando del girone. Per il Cus si è trattato della prima uscita stagionale e si è dimostrata una formazione solida, e con schemi di gioco già assimilati. L’Amsicora gioca a ritmi sostenuti e gli universitari hanno patito la partenza lanciata della squadra di Tisera e Giuliani. Vantaggio siglato da Aresu, il Cus prova a riprendere la partita ma resta in dieci per l’espulsione di Sanna. L’Amsicora dopo qualche apprensione trova il raddoppio con un corto di Giustini.

Dopo l’intervallo il Cus Cagliari, pur in inferiorità numerica, si porta all’attacco, guadagna corner corti che non hanno esito favorevole. Così allo scadere della terza frazione l’Amsicora batte un corto con Giaime Carta che genera una mischia risolta da Montalbano. E nell’ultimo quarto Aresu sigla la sua doppietta personale e chiude la partita.

Prossimo turno, dopo la Supercoppa e il recupero di sabato prossimo, il 7 ottobre con Ferrini-Amsicora e Juvenilia-Cus Cagliari.

© Riproduzione riservata