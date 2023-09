La seconda giornata del round 1 della Coppa Italia maschile prevede una sola partita del girone D, quello delle squadre sarde. A Ponte Vittorio, domani alle 15, è in programma Amsicora-Cus Cagliari. L’altra partita in calendario, HT Sardegna-Ferrini, prevista al Comunale di Uras, è stata rinviata a sabato prossimo, quando il torneo si ferma per lasciare spazio alla Supercoppa, su richiesta, accolta da entrambe le società, della Federazione. Il motivo racchiude più di un segnale di allarme. In Sardegna non ci sono arbitri a sufficienza per coprire gli eventi. Sabato scorso l’arbitro Cristian D’Angelo, terminata la partita Amsicora-HT Sardegna a Ponte Vittorio, è corso al “Maxia” dove era atteso per dirigere con Stefano Farci Ferrini-Juvenilia Uras.

A Ponte Vittorio, comunque, si gioca Amsicora-Cus Cagliari. Per gli universitari è il debutto stagionale, dove troveranno spazio i numerosi giovani provenienti dal vivaio. Tre egiziani a completare la rosa, ai confermati Gadelkarim e Anwar si aggiunge Moustafa Labdo che dovrebbe essere schierato dal coach Fernando Jorge. Dall’altra parte l’Amsicora ha già dimostrato di essere in una buona condizione dopo l’8-1 di sabato scorso all’HT Sardegna. Buona prova dello spagnolo Vall Turu, due reti, e salutata la vena realizzatrice di Matteo Agabio, colui che dopo un lungo periodo di stop, è rientrato alla fine dello scorso campionato e segnato la tripletta decisiva che è valsa la salvezza e la permanenza nella Élite. Sabato prossimo l’Amsicora sarà a Roma per contendere la Supercoppa al Bra.

Turno di riposo per la Juvenilia Uras, sabato scorso sconfitta per 7-0 dalla Ferrini.

