È il momento del derby, tra Amsicora e Ferrini la sfida dura due giorni. Sabato gli uomini, domenica le donne. Sono due partite di cartello nei due campionati della serie A Élite, con quattro squadre che non nascondono ambizioni. Nel weekend c’è anche un primo posto da difendere, quello dell’HT Sardegna in serie A1.

Serie A Élite maschile

A Ponte Vittorio il primo derby, oggi alle 15, è aperto a ogni risultato. Dopo tre giornate Amsicora e Ferrini sono appaiate al secondo posto insieme al Bra e dietro la Tevere Roma, al comando con un punto di vantaggio. Partita che sfugge a ogni pronostico, l’Amsicora vince in trasferta ed è il miglior attacco, la Ferrini vince in casa dove la difesa è difficilmente superabile.

Serie A Élite femminile

Cambia lo scenario, al Maxia domani alle 15 il derby si replica in chiave femminile. Amsicora e Ferrini sono nelle vesti di inseguitrici ma solo perché hanno già osservato il turno di riposo. L’Amsicora con due vittorie in due partite è seconda dietro il Valverde, più attardata la Ferrini con una vittoria e un pareggio. Anche in questa partita non ci sono pronostici che tengono.

Serie A1 maschile

L’HT Sardegna ha festeggiato la prima volta in testa alla classifica, grazie ala vittoria nel derby con il Cus Cagliari. E per la prima volta stasera difende il primato in una trasferta dove non si sta tranquilli, a Bondeno, contro un avversario che punta al ritorno nella Élite.

In trasferta anche il Cus Cagliari, che punta a riscattare la sconfitta di sabato. A Potenza Picena trova l’ultima in classifica con due sconfitte.

Prima partita in casa per la Juvenilia Uras, alla ricerca della prima vittoria dopo la sconfitta con il Valverde. Al Comunale arriva il Bonomi.

