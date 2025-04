Il cammino europeo dell’Amsicora ricomincia dove era terminato, nel 2021 nella Repubblica Ceca. Cambia lo scenario, allora fu Praga, oggi è la vicina Rakovnik, non più il Challenge I ma due gradini più in alto, l’Eurohockey Team Trophy I.

L’Amsicora è iscritta alla competizione, la seconda dopo l’Eurohockey League, in virtù dello scudetto vinto nel 2024 dopo un appassionante duello con il Valverde. Sette squadre al via, divise in due gironi. L’Amsicora è nella Pool A, con tre formazioni. Le avversarie sono le inglesi dell’Hampstead & Westminster, e le irlandesi dell’HC Loreto.

L’Hampstead è una prestigiosa società di Londra di antica tradizione, fondata nel 1894. L’HC Loreto è una blasonata squadra di Dublino. Nell’altro girone si sfidano le francesi dell’HC Cambrai, le padrone di casa del Rakovnik, le svizzere del Wettingen e le scozzesi del Watsonians. Ieri la prima giornata, si sono affrontate Hampstead e Loreto, hanno vinto le inglesi 1-0. L’Amsicora gioca oggi la prima partita, con l’Hampstead, domani affronta l’HC Loreto. Lunedì ultima giornata con le finali ad incrocio tra i due gironi.

A Rakovnik sono partite diciotto giocatrici, Maryna Khilko e Roberto Carta devono rinunciare a Maryna Vynohradova.

Ieri, nelle partite della pool B, pari tra Wettingen e Cambrai, 1-1, mentre il Watsonians ha battuto il Rakovnik 8-0.

