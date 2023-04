Ultima di andata nella serie a Élite maschile, prima di ritorno nella Élite femminile e A1 maschile. Il cosiddetto giro di boa consegna due primati, Amsicora femminile e Juvenilia Uras, e il secondo posto della Ferrini maschile. E nel weekend c’è un derby in versione femminile, Amsicora-Ferrini.

SERIE A ÉLITE MASCHILE

Riecco Bra-Ferrini. Da quando la squadra cagliaritana ha trovato collocazione stabile tra le big, il Bra appare invece un ostacolo insormontabile. Domani saranno nuovamente di fronte da seconde in classifica, che insieme inseguono il Valchisone. E’ certamente il match che cattura le attenzioni e che promette emozioni.

A proposito del Valchisone, a Villar Perosa arriva l’Amsicora penultima. Ma è una partita che presenta più di un’incognita. La squadra di Tisera e Giuliani sabato scorso ha fermato il Bra pareggiando all’ultimo minuto una partita di grande intensità nonostante le tante assenze.

SERIE A ÉLITE FEMMINILE

Amsicora-Ferrini. Domenica si ripete il derby, il quarto della stagione, dopo i due della Coppa Italia (una vittoria per parte) e quello della prima di andata, vinto dall’Amsicora 3-2. A Ponte Vittorio entrambe alla ricerca del riscatto dopo gli ultimi capitomboli. L’Amsicora è stata sconfitta in casa dalla Lorenzoni Bra, primo k.o. della stagione, la Ferrini ha perso con il Butterfly e divide il penultimo posto proprio con le piemontesi.

SERIE A1 MASCHILE

Domani la Juvenilia Uras potrebbe proseguire la sua corsa a braccetto con Reggio Emilia, in attesa dello scontro diretto fra due settimane a Uras. Al Comunale arriva l’Adige, ultimo in classifica con cinque sconfitte e zero punti.

Il Cus Cagliari gioca invece a Pistoia. Entrambe vittoriose nell’ultimo turno, si affrontano per la prima volta. La partita di andata non venne infatti disputata per rinuncia dei toscani.

Il girone di ritorno inizia con una delle trasferte più difficili per l’HT Sardegna, ultimo dopo la sconfitta interna con Pistoia. A Roma sfida l’Hockey Club, che lotta per il ritorno tra le big.

