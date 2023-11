Due volte Amsicora e Ferrini. Quattro squadre, due maschili e due femminili alle finali della Coppa Italia, oggi e domani a Bra. Senza mezze misure, portare le coppe, anzi riportarle, in Sardegna, a Cagliari. Due squadre piemontesi, l’HC Bra e la Lorenzoni Bra hanno vinto la Coppa nel 2022 e in virtù del regolamento organizzano i due eventi in contemporanea.

Se la formula della Coppa Italia maschile, la Final Four, è quella collaudata, è da tempo scoppiata la polemica per la inedita Final Five della Coppa femminile. Questa prevede un girone all’italiana con dieci partite in trenta ore (riposo notturno compreso), tradotto ogni squadra dovrà giocare due partite al giorno, con tutti i rischi del caso di natura fisica per le atlete. Inoltre, causa la concomitante Fiera del Tartufo Bianco nella vicina Alba, non esistono strutture ricettive libere nelle immediate vicinanze, tale da consentire alle atlete un momento di riposo tra una partita e l’altra.

Le rimostranze hanno prodotto ripetuti cambi di orario, sino alla rimodulazione della durata delle partite. Non quattro tempi da quindici minuti, ma due frazioni da venticinque, tali da allungare i tempi di recupero delle hockeyste. Si aggiungono le difficoltà, per chi deve prendere l’aereo per raggiungere Bra (via Milano), ed è il caso di Amsicora e Ferrini. Da reperire posti per quasi ottanta persone tra giocatori, giocatrici, staff tecnici, giunte ieri a Milano anche su voli diversi. Ad aggiungere benzina sul fuoco è giunto poi il duro comunicato della Federazione diramato lunedì, che non ha certo placato gli animi. La formula, è scritto nel comunicato "è il risultato derivato dalla composizione dei 5 gironi determinato dalla richiesta delle Società di svolgere una Coppa Italia contenendo i costi”. “La formula delle quattro finaliste” prosegue il comunicato “sarebbe stata fattibile ma in contrasto con le richieste delle Società”. Si parla di spirito “collaborativo e a volte fantasioso di alcune società”, ma, in sintesi, “la formula era nota dal 18 settembre, non è pervenuta nessuna richiesta di modifica sino alla prossimità dell’evento”.

FINALE MASCHILE

Stesse partecipanti rispetto alla finale 2022 di Cagliari, ma diversi accoppiamenti. Oggi alle 12 prima partita tra Ferrini e Città del tricolore, con la squadra cagliaritana vincitrice nel 2021, apparentemente favorita dal sorteggio. Nel pomeriggio la seconda partita mette di fronte Amsicora e Bra, finaliste lo scorso anno (il Bra vinse 2-1). E’ quindi una rivincita, le due squadre si sono già affrontate nella recente Supercoppa vinta dall’Amsicora. Domani mattina la finale. L'Amsicora ha vinto l'ultima Coppa Italia nel 2018.

FINALE FEMMINILE

Stamattina alle 10,30 le prime due partite in contemporanea al “Lorenzoni” ed al “Palmieri”, Amsicora-Argentia e Lorenzoni-Cus Torino. Alle 14,15 torna in campo l‘Amsicora (che ha vinto la Coppa nel 2019) contro il Cus Torino, e debutta la Ferrini con la Lorenzoni. Le ragazze di Spitoni tornano in campo alle 18 nell’ultima partita in programma oggi contro l’Argentia.

Domani alle 9 si torna in campo con il derby Amsicora-Ferrini. Alle 12,30 ancora l’Amsicora con la Lorenzoni. La Ferrini avrà qualche ora in più di riposo e chiuderà la maratona hockeystica con il Cus Torino. Il rischio successivo è quello di saltare le premiazioni, gli aerei non aspettano.

FINALI GIOVANILI

Oggi e domani finali scudetto Under 14 maschili a Torino, le pari età femminili a Roma. A Torino c’è il Cus Cagliari, nel girone B con Adige, Potenza Picena e Galatea. Alle finali femminili si è qualificata l’Amsicora, nel girone B con HC Riva, Butterfly e Galatea.

