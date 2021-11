Soffre, rischia, ma alla fine la Juvenilia Uras festeggia il primo punto della stagione. Nel recupero della seconda giornata della A1 maschile di hockey su prato la squadra di Stefano Tocco ha pareggiato con il Butterfly Roma 1-1, in un match giocato sotto la pioggia e con vaste zone del “Maxia” diventate una pozzanghera. La partita non si era messa nel migliore dei modi, con i romani in vantaggio nella prima frazione grazie a un corto di Grossi. La Juvenilia non si perde d’animo e pareggia nel secondo quarto con Mura su corto. Dopo il riposo, rigore per il Butterfly, il portiere Aramu diventa protagonista e para l’esecuzione di Komarov. A pochi secondi dalla fine corto per il Butterfly che segna, ma la rete è annullata per una irregolarità.

Nell’anticipo della quinta giornata nuova sconfitta dell’HT Sardegna, battuto dal Bonomi 4-2. A Castello d’Agogna non è stato fortunato, in vantaggio con Tosin è stato raggiunto e superato su rigore, ed ha perso per infortunio Cuccu e Rebecchi. Sul 3-1 Tomasi ha riaperto la partita e Paziuk non ha trasformato due corti. E a metà dell’ultima frazione la quarta rete lombarda che ha chiuso la partita.

Per la serie A1 femminile inattesa e pesante sconfitta dell’Amsicora, battuta 4-1 dal Torino. La squadra cagliaritana priva del portiere Aramu e di Wynorahdova, non è riuscita ad arginare la giornata di grazia di Fornari autrice di una tripletta. Per l’Amsicora, alla prima sconfitta stagionale, a segno Granatto. In calendario c’era anche Ferrini-San Saba, rinviata al 20 novembre. E domenica è tempo di derby.

