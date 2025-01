Domani ultimo concentramento della serie A Élite femminile, con l’Amsicora alla ricerca dei punti salvezza. A Pisa, sede del quinto e ultimo turno, la squadra allenata da Maryna Khilko e Roberto Carta gioca le ultime possibilità per accedere ai playoff scudetto evitando lo spareggio salvezza. Con sei squadre, le prime quattro si giocano lo scudetto, le ultime due giocheranno una partita che deciderà chi retrocede in serie A1. L’Amsicora occupa la terza posizione, con due punti di vantaggio su Cus Padova e Cus Pisa. Oggi la prima partita è contro il Cus Padova, una vittoria metterebbe la parola fine e consoliderebbe il terzo posto alle spalle delle due superfavorite HP Milano e Torino Universitaria. Si eviterebbe così un pericoloso incontro finale con il Cus Pisa, che gioca in casa e che nelle ultime partite ha dato segnali di ripresa. Per l’Amsicora, approdata nella serie A Élite dopo la promozione della scorsa stagione, e dopo uno lungo stop dell’attività al coperto, sarebbe un successo, avendo effettuato una preparazione all’aperto per mancanza di spazi idonei. Nelle precedenti partite ha battuto Lorenzoni e Cus Padova, pareggiando con Cus Pisa, HP Milano e Lorenzoni.

Playoff e playout sono in programma domenica prossima a Pescara.

Classifica: Torino Universitaria 20, HP Milano 17, Amsicora 9, Cus Pisa e Cus Padova 7, Lorenzoni Brà 6.

© Riproduzione riservata