Sabato di campionato per l’Hermaea Olbia. La squadra di Dino Guadalupi non fa in tempo a salutare la Coppa Italia, eliminata ieri dal Talmassons, che deve subito tornare in campo per l’anticipo della 3ª giornata di ritorno di A2 femminile di volley.

Avversario domani al Sanbapolis di Trento la "big" Itas Trentino in un match dall’alto coefficiente di difficoltà per le galluresi, rimaste nella Penisola per preparare al meglio la sfida. “Affrontiamo la nuova capolista del nostro girone e la squadra in questo momento più in forma e fiducia di tutta la A2 insieme a Roma”, esordisce lo scoutman Antonio D’Ambrosio presentando la gara. “Si tratta di una partita che dovrebbe essere affrontata a viso aperto e senza remore. Per provare a far risultato a Trento sarà fondamentale far leva sulle nostre peculiarità, che purtroppo a volte dimentichiamo: serviranno pulizia tecnica e ordine tattico per poter dare vita a una partita aperta”, aggiunge.

Per la cronaca, all’andata vinse l’Hermaea al tie-break. “Ma sarà una gara completamente diversa rispetto a quella”, avverte D’Ambrosio. “Trento ha acquisito sicurezze che non aveva in quel momento: sarà nostro compito provare a toglierne qualcuna”.

Squadre in campo alle 17: arbitrano Marco Pasin e Sergio Jacobacci.

