L’Hermaea Olbia si gode la settima vittoria nel campionato di A2 femminile di volley. E guarda alla Coppa Italia, al via in settimana con gli ottavi di finale, con fiducia.

«Abbiamo gestito la partita nel modo in cui l’avevamo preparata, e molte cose sono andate bene, a cominciare dal muro e dalla battuta: Offanengo ha provato a metterci in difficoltà in ricezione e a tratti ci è riuscita, poi prendendosi dei rischi ha finito anche col commettere diversi errori», spiega il coach Dino Guadalupi a proposito del 3-0 maturato ieri al GeoPalace contro la Chromavis Offanengo. «Abbiamo margini di crescita, ma direi che si può essere contenti della prestazione».

Archiviata la sfida della 2ª giornata di ritorno, che conferma l’imbattibilità casalinga delle galluresi, ci si prepara al debutto in Coppa Italia: giovedì l’Hermaea sarà di scena sul campo del Talmassons. In una trasferta in cui, oltre a provare a passare il turno, le biancoblù cercheranno di interrompere il digiuno lontano da casa. «Il nostro campo ci aiuta sicuramente ma quando andiamo fuori troviamo lo stesso campo e la stessa rete: al limite abbiamo un po’ di supporto in meno dagli spalti», sottolinea l’allenatore. «Dobbiamo focalizzarci sul nostro gioco, ripartire dalla buona base che si è vista anche contro Offanengo e trovare continuità mentale».

