Nel giorno in cui arriva l’ufficialità del rinvio della partita esterna con l’Assitec Volleyball Sant'Elia, arrivano anche le date dei recuperi delle sfide con Green Warriors Sassuolo e Millenium Brescia.

Il Covid non accenna ad allentare la morsa sull’Hermaea Olbia. I numerosi casi di positività riscontrati nel gruppo squadra costringono le biancoblù al forfait anche domenica contro la formazione frusinate: la partita valida per la 5ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley è stata rinviata a data da destinarsi su richiesta del club gallurese.

I recuperi. Sono state rese note le date dei recuperi con Sassuolo e Brescia. Il match esterno con le emiliane, valido per la 3ª di ritorno e posticipato rispetto al 9 gennaio a causa del Covid, si giocherà venerdì 18 febbraio alle 20.30. Quanto all’incontro casalingo con Brescia, della 4ª di ritorno, è stato riprogrammato per mercoledì 2 febbraio, sempre in prima serata.

Per la cronaca, l’ultima partita giocata in campionato dalla squadra di Dino Guadalupi risale allo scorso 19 dicembre: a questo punto, l’Hermaea tornerà in campo il 30 gennaio in casa contro Ravenna, a oltre un mese dall’ultima volta. Salvo sorprese.

