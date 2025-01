Il nuovo anno per l’Hermaea Olbia si apre come si era chiuso il vecchio: con una sconfitta. Stavolta, però, più amara. Se in casa della capolista Busto Arsizio, prima della sosta, ci poteva stare, ieri al GeoPalace nello scontro diretto con l’Altafratte Padova la squadra di Dino Guadalupi è arrivata a un passo dalla vittoria, sul 2-0 e 27-26 nel terzo set, per perdere poi al tie-break con parziali 25-21, 28-26, 27-29, 17-25, 11-15.

“Abbiamo cominciato bene, soprattutto nella fase break, per noi imprescindibile, l’avevamo incanalata bene. Peccato per il terzo set, per me il set più bello della partita”, si rammarica Guadalupi. “Nel quarto e nel quinto abbiamo smarrito le nostre certezze, loro meglio in difesa, in battuta e in attacco. Dobbiamo “complicarci la vita” in allenamento per essere pronti a giornate come queste, nelle quali le partite cambiano”, aggiunge il coach delle galluresi, che al prossimo turno, valido per la 6ª giornata di ritorno della stagione regolare della A2 femminile di volley, andranno a far visita alla Trasporti Bressan Offanengo per provare ad accorciare sulla poule promozione, distante 3 lunghezze.

