A caccia della prima vittoria stagionale, domani al GeoPalace contro l’Esperia Cremona l’Hermaea Olbia potrà contare sull’opposto titolare Virginia Adriano.

Smaltiti definitivamente i problemi alla schiena, l’azzurrina è tornata nello starting six della squadra di Dino Guadalupi domenica scorsa, in occasione della gara esterna col San Giovanni Marignano, persa 0-3. «Purtroppo, non siamo riuscite a mettere a frutto il lavoro settimanale: l’approccio non è stato così negativo, ma poi siamo calate sempre di più», spiega l’ex Club Italia a proposito della sconfitta maturata all’ultimo turno della A2 femminile di volley, seconda consecutiva dopo quella subita al tie-break dal Mondovì al debutto stagionale.

Adesso, il calendario offre alle galluresi la possibilità di rifarsi in casa contro Cremona, ma Adriano avverte: «Per vincere sarà necessario sistemare la ricezione e, al tempo stesso, battere in maniera più incisiva. Allenamento e partita non sono mai la stessa cosa: a volte capita di lavorare benissimo in settimana e poi sbagliare la gara la domenica. L’importante, in ogni caso, è aiutarci a vicenda e incoraggiarci sempre».

Squadre in campo al GeoPalace alle 17: arbitrano Claudia Lanza e Davide Morgillo.

© Riproduzione riservata