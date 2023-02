L’Hermaea Olbia inaugura la ripresa del campionato con una sconfitta. Nella trasferta della sesta giornata di ritorno di A2 femminile di volley la squadra di Dino Guadalupi cede 0-3 alla Tecnoteam Albese Como.

Un risultato netto, con parziali 25-12, 25-22, 25-15, che conferma le difficoltà lontano da casa e complica la vita in chiave post season alle galluresi, che restano inchiodate a quota 22 in classifica, a rischio sorpasso al sesto posto, ultimo utile per la poule promozione.

La sosta per la Coppa Italia non ha giovato alle biancoblù, che questo pomeriggio al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate hanno offerto una delle prestazioni meno brillanti della stagione. In campo si è rivista Kristiine Miilen, ma con appena 2 punti realizzati la schiacciatrice estone, al rientro dopo l’infortunio, è ben lontana dalla miglior forma.

Per fortuna, all’orizzonte dell’Hermaea si staglia una doppia sfida casalinga tra il turno infrasettimanale di mercoledì con la Futura Giovani Busto Arsizio e l’appuntamento di domenica con la Millenium Brescia. Le avversarie abitano stabilmente la Top5 del girone A, ma tra le mura amiche del GeoPalace le olbiesi non partono mai sconfitte.

