Le nuove leve dell’Hermaea Olbia si preparano a prendere il volo. Alla rappresentativa sarda che sarà impegnata al Trofeo delle Regioni tra poco meno di un mese il club gallurese “presta” quattro talenti.

Si tratta di Alice Farina, Sofia Del Prete e Aurora Filigheddu, classe 2010, e di Luisa Castelli, classe 2011 e figlia d’arte di Jenny Barazza, ex azzurra ed ex capitano dell’Hermaea, con cui ha giocato nella A2 femminile di volley dal 2017 al 2021.

Ieri le quattro giocatrici, che sotto la guida dei selezionatori Luca Sanna e Michelangelo Anile faranno parte della squadra ufficiale della Sardegna per il TdR, di scena in Puglia dal 24 al 29 giugno, hanno svolto il primo allenamento (il prossimo è in programma il 2 giugno).

