Se l’obiettivo stagionale è la poule promozione, l’Hermaea Olbia è sulla strada giusta. L’anno scorso, di questi tempi, le galluresi avevano fatto 13 punti nei primi nove turni della A2 femminile di volley. E alla fine conquistarono i playoff.

Ebbene, oggi, alla vigilia della 10ª giornata del campionato cadetto, che la vedrà impegnata domenica sera sul campo del Montale terzultima forza del girone A, l’Hermaea ha esattamente gli stessi punti in classifica. Certo, per via del nuovo regolamento, che permette l’accesso agli spareggi promozione alle prime sei, con un posto in meno rispetto all’anno scorso, la squadra di Dino Guadalupi si ritrova al momento a una lunghezza dalla zona playoff, ma già domenica si gioca l’opportunità di conquistare la parte alta della graduatoria. Forte di nuove consapevolezze, complice il successo in rimonta sul Mondovì, e della volontà di provare a migliorare il trend in trasferta, dove le biancoblù hanno vinto finora solo una volta.

Domenica inizia così per l’Hermaea il rush finale verso la sosta invernale, alla quale arrivare dentro i playoff. Dopo il Montale fuori, le olbiesi affronteranno il Lecco in casa all’ultima di andata, per inaugurare poi il girone di ritorno a Santo Stefano, il 26 dicembre, in trasferta contro il Club Italia.

Dunque il break e il ritorno in campo l’8 gennaio in casa contro l’Offanengo. Verso una seconda parte della stagione regolare caratterizzata da più turni casalinghi consecutivi. Un vantaggio non da poco se è vero che il GeoPalace è a oggi ancora inviolato.

