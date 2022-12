Ufficializzate le date della Coppa Italia A2 Frecciarossa, alla quale l’Hermaea Olbia partecipa per il secondo anno consecutivo, terzo in assoluto.

La squadra di Dino Guadalupi esordirà nella 26esima edizione della manifestazione il 12 gennaio sul campo del Talmassons, già affrontato in amichevole durante il pre campionato, in gara secca (ore 20.30): in caso di passaggio del turno, le galluresi se la vedranno ai quarti di finale con Trento, sempre in trasferta e in gara secca. Final Four in programma all'Unipol Arena di Bologna, sabato 28 e domenica 29 gennaio 2023.

Ma il nuovo anno per le biancoblù si aprirà l’8 gennaio tra le mura amiche del GeoPalace contro la Chromavis Offanengo, a oggi unica formazione sconfitta fuori casa, quartultima nel girone A a –2 in classifica. L’occasione per ripartire in campionato nel migliore dei modi dopo la sconfitta esterna contro il Club Italia, con la quale l’Hermaea ha chiuso il 2022 il 26 dicembre.

