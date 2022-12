Il 2022 dell’Hermaea Olbia s’è chiuso con una sconfitta, ma lo 0-3 subito sul campo del Club Italia, nel Boxing Day del campionato di A2 femminile di volley che ha inaugurato il girone di ritorno, non vanifica quanto di buono fatto quest’anno.

Tra la qualificazione ai playoff del torneo precedente e il sesto posto con qualificazione alla Coppa Italia al giro di boa di quello in corso, il bilancio per la squadra di Dino Guadalupi, confermato la scorsa estate, è senz’altro positivo. L’obiettivo per la stagione che ripartirà l’8 gennaio in casa contro la Chromavis Offanengo resta quello di migliorare il trend in trasferta, dove le galluresi hanno vinto una sola partita (proprio contro l’Offanengo) delle sette giocate.

Un'inversione di tendenza che consentirebbe di consolidare la posizione nella zona promozione del girone A, fermo restando che ci sarà da mantenere inviolato il GeoPalace, dove al ritorno sono attese le “big”. Questi e altri argomenti – come la riapertura del mercato, dal quale potrebbe arrivare qualche rinforzo – terranno banco alla ripresa, che porterà dritti dritti al match con l’Offanengo e al debutto in Coppa Italia il 12 gennaio sul campo del Talmassons.

Una manifestazione nella quale l’Hermaea ambisce a passare almeno un turno, per qualificarsi ai quarti di finale e festeggiare un altro piccolo importante traguardo nella storia del club.

