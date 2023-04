Stagione ai titoli di coda per l’Hermaea Olbia, che sabato sarà di scena sul campo del Martignacco nel penultimo appuntamento della poule promozione della A2 femminile di volley. A cui seguirà l’ultima fatica della stagione di nuovo in trasferta a Soverato.

Reduce dalla sconfitta al tie-break contro il Talmassons, valsa il primo punto della post season, la squadra di Dino Guadalupi – fuori dalla corsa playoff – guarda al futuro prossimo senza alcun rimpianto per un’annata comunque positiva. «Sapevamo che questa poule promozione sarebbe stata molto difficile, però ci stiamo difendendo bene», spiega Ulrike Bridi. «Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, e abbiamo pure strappato un set al Roma Volley Club, che ha vinto Coppa Italia e campionato. Dobbiamo continuare così: anche se l’obiettivo della stagione è stato raggiunto con la salvezza diretta, secondo me qualche punticino fuori casa potremmo riuscire a rubarlo».

Tutto bene quel che si avvia a terminare bene, dunque. Anche se un piccolo rammarico l’Hermaea ce l’ha. Ed è la sfida persa al tie-break lunedì, nell’ultima gara interna. «Peccato, perché ci tenevamo molto a vincere qua in casa, nell’ultima partita stagionale al GeoPalace: il quinto set l’abbiamo perso di poco», ammette la palleggiatrice biancoblù. «Nel quarto set siamo partite un po’ scariche, ci hanno messo in difficoltà nel muro-difesa e purtroppo non siamo riuscite a correre ai ripari e a difendere certi palloni. Però dobbiamo essere soddisfatte, perché i primi due set li abbiamo giocati molto bene e nel terzo c’è stata una bella rimonta», aggiunge poi Bridi.

«Alla fine, abbiamo conquistato un punto che vale oro davanti a un pubblico molto caldo: è stato bello vedere tante persone anche nuove al palazzetto e sentire il loro tifo, direi che ci siamo salutati bene nonostante non sia arrivata la vittoria», conclude la regista delle galluresi. «Ora testa alle ultime due partite, nelle quali cercheremo di dare il massimo come abbiamo fatto dal primo giorno di questa post season».

