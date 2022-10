La soddisfazione è tanta. “È stata una gara dura, proprio come ci aspettavamo”, premette Dino Guadalupi. “Ma è positivo tornare a casa con il risultato pieno al termine di una gara che ci ha visti in difficoltà su più fronti”.

Dopo il Club Italia, l’Hermaea Olbia batte anche la Chromavis Offanengo: lombarde piegate ieri a domicilio 3-1 nel match della 2ª giornata del campionato di A2 femminile di volley e galluresi prime a punteggio pieno nel girone A in coabitazione con Cremona e Busto Arsizio. La partenza è da incorniciare, ma la stagione è lunga e ieri al Pala Coim non è stata una passeggiata. “A momenti abbiamo faticato in ricezione contro un Offanengo coriaceo e ordinata”, conferma il coach dell’Hermaea.

“All’inizio la partita si era messa sul piano della velocità, e questo ci si stava ritorcendo contro, poi piano piano siamo cresciuti diventando più concreti”, aggiunge dunque Guadalupi. “Il risultato è sudato, e faccio i complimenti all’avversario. Dal canto nostro, abbiamo ancora tanto da lavorare, ma la partita con l’Offanengo ci darà numerosi spunti per capire come interpretare meglio le gare in funzione degli avversari”.

A cominciare dall’anticipo di sabato con l’Itas Trentino, di scena al GeoPalace di Olbia.

