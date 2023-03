Con un gran colpo di coda, l’Hermaea Olbia batte al fotofinish l’Albese Como sulla strada della poule promozione.

Al termine di un campionato avaro di soddisfazioni e di punti lontano da casa, la squadra di Dino Guadalupi piega l’Orocash Lecco in trasferta col punteggio di 3-0 e, complice la sconfitta al tie-break del pari punti Como contro la Materials Sassuolo, conquista il sesto posto del girone A all’ultima giornata della stagione regolare della A2 femminile di volley. Un piazzamento che vale salvezza diretta e poule promozione in un colpo solo.

Il risultato maturato ieri è stato festeggiato come si deve dalle galluresi, che dopo i playoff conquistati l’anno scorso tornano protagoniste in cadetteria mettendo al sicuro il diritto di partecipare all’A2 per il decimo anno consecutivo.

Ora, testa al debutto nella poule promozione, che avverrà domenica tra le mura amiche del GeoPalace contro la prima classificata nel girone B: la Roma Volley Club.

