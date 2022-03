Parte domenica dal Piemonte l’avventura dell’Hermaea Olbia nei playoff della A2 femminile di volley: avversario degli ottavi di finali, che si giocheranno al meglio delle 3 gare, il Mondovì.

Il sesto posto. Si è chiusa ieri, col recupero tra la Omag Marignano e la Sigel Marsala, vinto dalle romagnole, la prima parte del campionato cadetto alla fine della quale la squadra di Dino Guadalupi ha conquistato un ottimo sesto posto con 33 punti. Un piazzamento confermato proprio dalla sconfitta di ieri della Sigel Marsala, a cui non è riuscito, in virtù dello 0-3 subito dalla Omag Marignano, il sorpasso in classifica ai danni delle galluresi. Siciliane inchiodate, dunque, in ottava posizione e condannate alla poule salvezza, mentre da seste nel girone A le galluresi affronteranno al primo turno dei playoff, da accoppiamenti, la terza del girone B, ovvero la Lpm Bam Mondovì.

Si parte con una trasferta. In virtù della peggior classifica al termine della stagione regolare rispetto all’avversario, l’Hermaea debutterà in trasferta: squadre in campo domenica al PalaManera a partire dalle 17. Gara 2 al GeoPalace di Olbia mercoledì 23 marzo in prima serata (ore 20.30) ed eventuale bella il 27 marzo a Mondovì.

